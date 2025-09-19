เหมือนโดนตอกหน้า!สื่อดังชี้2ปีผ่าน'ฮุน มาเน็ต'ล้มเหลวหน้าที่ผู้นำเขมร ไร้ความสามารถขจัดคอรัปชัน-ความยากจน

สำนักข่าวกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) ตีข่าวว่าสื่อมวลชนในระดับนานาชาติ ได้เผยแพร่รายงานหนึ่งชี้ ฮุน มาเน็ต ล้มเหลวในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศในช่วง 2 ปีแรกของการดำรงตำแหน่ง วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเขาไร้ความสามารถในการขจัดปัญหาคอรัปชัน ฟื้นฟูหลักนิติธรรมและลดความยากจน และบอกว่าเวลานี้ดูเหมือนว่าพนมเปญจะอยู่ภายใต้เผด็จการรูปแบบใหม่ที่กดขี่ประชาชน
แคมโบเดียเดลี ตีข่าวว่าThe Diplomat สื่อการเมืองชื่อดังที่มีสำนักงานในวอชิงตัน เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 17 กันยายน ระบุกัมพูชายังคงเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดของโลก รั้งอันดับ 158 ในดัชนีคอรัปชันโลก และ 141 ในอันดับดัชนีหลักนิติธรรมโลกของปี 2014 พร้อมชี้สภาพการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้บ่อนทำลายผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวและทำร้ายความผาสุกของพลเมือง
รายงานของ The Diplomat ระบุว่าช่วงเวลา 2 ปีในการอยู่ในอำนาจของฮุน มาเน็ต แปดเปื้อนไปด้วยการปราบปรามทางการเมือง จับกุมและคุมขังฝ่ายต่อต้านเป็นประจำ ในนั้นรวมถึงบรรดาสหภาพแรงงาน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และพวกผู้ปกป้องสิทธิที่ดินทำกิน
ในรายงานชี้ว่าความปรารถนาของกัมพูชาในการดีดตัวขึ้นสู่สถานะประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง ต้องถอยหลังยิ่งกว่าเดิม อันเนื่องจากมาตรการรีดภาษีรอบใหม่ของสหรัฐฯและต่างชาติลดการลงทุน ซึ่งทั้ง 2 ประการอาจฉุดเศรษฐกิจกัมพูชาชะลอตัว
The Diplomat ยังได้พาดพิงถึงเรื่องเศร้าในอดีตของกัมพูชาภายใต้การปกครองของเขมรแดง แต่บอกว่าเวลานี้ประเทศได้ตกอยู่ภายใต้เผด็จการรูปแบบใหม่ที่กดขี่สิทธิของประชาชน ทำให้ประชาธิปไตยเป็นแค่เรื่องแรงบันดาลใจเท่านั้น
จนถึงวันที่ 17 กันยายน ฮุน มาเน็ต ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นเวลา 2 ปี 27 วัน หลังจากสืบทอดเก้าอี้ผู้นำประเทศมาจาก ฮุน เซน บิดาของเขา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2023
พวกนักวิเคราะห์และนักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับแคมโบเดียเดลี ว่าจนถึงตอนนี้ ฮุน มาเน็ต ทำหน้าที่ผู้นำภายใต้เงาของผู้เป็นพ่อ ทำให้เขาดูเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีฝึกหัด มากกว่าที่จะเป็นผู้นำอิสระหนึ่งๆ
ซิง เซนการุณา (Soeng Senkaruna) หัวหน้าองค์กรประชาธิปไตยเขมร (Khmer Democracy Organization) กล่าวว่าในช่วง 2 ปีที่ ฮุน มาเน็ต ดำรงตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานส่วนใหญ่ของเขาอยู่ภายใต้คำสั่งของฮุุน เซน แทนที่จะผ่านศักยภาพหรือวิสัยทัศน์ของตนเอง เขาชี้ว่าแม้ทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลมานานกว่า 2 ปี แต่ ฮุน มาเน็ต ไม่ได้แสดงถึงความสามารถใดๆในการนำพากัมพูชาอย่างเป็นอิสระ ในขณะที่ผู้เป็นพ่อยังคงควบคุมอำนาจโดยเด็ดขาด
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)