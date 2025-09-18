ก.ล.ต. กางสถิติฟันคดีอาญา - แพ่ง สะท้อนตลาดทุนไทยยังร้อนแรงด้วยกลโกง

ก.ล.ต. เปิดข้อมูลเข้มข้น สะท้อนบทบาทหน่วยงานกำกับตลาดทุนไทยที่เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปี 2568 เพียง 9 เดือน กล่าวโทษผู้กระทำผิดอาญาแล้ว 47 ราย จาก 12 คดี ขณะที่มาตรการลงโทษทางแพ่งเล่นงานผู้กระทำผิด 63 ราย รวมค่าปรับทะลุ 113 ล้านบาท พร้อมชี้ให้เห็นการโยกย้ายทุนผิดกติกายังดำเนินต่อ ทั้ง “ปั่นหุ้น-ข่าวลวง-อินไซเดอร์” ครอบงำตลาด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยสถิติการบังคับใช้กฎหมายล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2568) สะท้อนการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานกำกับที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากการทุจริตและพฤติกรรมบิดเบือนตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
เข้มคดีอาญา ตอกย้ำปัญหาคลาสสิก “ปั่นหุ้น-ข่าวเท็จ-ฟรอนต์รัน”
ในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้ (1 ม.ค.–15 ก.ย.) ก.ล.ต. ดำเนินคดีอาญาแล้ว 12 คดี ผู้กระทำผิดรวม 47 ราย โดยฐานความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล รวม 6 คดี ผู้กระทำผิด 18 ราย ครอบคลุมทั้งการสร้างราคา การแพร่ข่าวหรือข้อความเท็จ และการซื้อขายล่วงหน้าด้วยข้อมูลกองทุน (Front run)
นอกจากนี้ ยังมีคดีการทุจริต 1 คดี ผู้กระทำผิด 2 ราย คดีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรเปิดเผย 3 คดี ผู้กระทำผิด 16 ราย และการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 2 คดี ผู้กระทำผิดรวม 11 ราย
หลายคดีมีร่องรอยตั้งแต่ปี 2567 อาทิ กรณี “สร้างราคา” หุ้น PK, TKT และ PROS (ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2568) กรณีเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับ THG (ฉบับที่ 88/2568) การตกแต่งงบการเงิน JKN (ฉบับที่ 139/2568) และกรณี Front run ที่อาศัยข้อมูลการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 199/2568)
มาตรการลงโทษทางแพ่ง "ฟันหนัก 16 คดี 63 ราย"
ขณะที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งในปีนี้แล้ว 16 คดี ผู้กระทำผิดรวม 63 ราย โดยเกือบทั้งหมด (14 คดี 60 ราย) เป็นความผิดฐานการสร้างราคา การใช้/เปิดเผยข้อมูลภายใน และการแพร่ข่าวลวง นอกจากนี้ยังพบการแสดงข้อความเท็จ 1 คดี และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีก 1 คดี
ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีการทำบันทึกยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง 27 ราย จาก 11 คดี คิดเป็นค่าปรับกว่า 113.40 ล้านบาท พร้อมชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 62.05 ล้านบาท
นับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการทางแพ่งในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้กระทำผิดยินยอมเข้าสู่กระบวนการแล้ว 304 ราย จาก 78 คดี ก่อให้เกิดค่าปรับรวม 2,145.55 ล้านบาท และเงินชดใช้คืน 448.56 ล้านบาท ทั้งหมดถูกส่งเข้ารายได้แผ่นดินผ่านกระทรวงการคลัง
สัญญาณเตือนตลาดทุนไทยยังเผชิญแรงเสี่ยงสูง
อย่างไรก็ดีการเปิดเผยตัวเลขครั้งนี้ตอกย้ำว่า แม้กฎหมายเข้มและกลไกตรวจสอบจะทำงานอย่างจริงจัง แต่ตลาดทุนไทยยังคงเผชิญพฤติกรรมบิดเบือนจากผู้เล่นบางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปั่นหุ้น ข่าวลวง การใช้ข้อมูลวงใน รวมถึงการประกอบธุรกิจโดยไม่ขออนุญาต
สำหรับผู้ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ก.ล.ต. ระบุชัด ได้ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้กำหนดโทษในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย ถือเป็นการย้ำจุดยืนของหน่วยงานกำกับที่พร้อมใช้ “ไม้แข็ง” เพื่อรักษาความโปร่งใสและศรัทธาของนักลงทุนในระบบตลาดทุนไทย