MBC ส่งซีรีส์ฟอร์มใหญ่ “To The Moon” เจาะชีวิตนักลงทุนคริปโตรายย่อย กระแทกความจริงตลาดเกาหลีใต้

สถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ MBC ของเกาหลีใต้เตรียมออนแอร์ซีรีส์ใหม่ "To The Moon" วันที่ 19 กันยายนนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวเข้มข้นของกลุ่มพนักงานหญิงรายย่อยที่หันหน้าสู่โลกการลงทุนคริปโตในยุคตลาดบูมปี 2560 - 2561 ซีรีส์นี้ไม่ได้มุ่งหวังกระตุ้นการเก็งกำไร แต่สะท้อนภาพชีวิตจริงและความเสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยต้องเผชิญ ขณะเดียวกันยังสะท้อนปรากฏการณ์ที่คริปโตกลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี
ซีรีส์ To The Moon ผลงานล่าสุดของสถานีโทรทัศน์ MBC หนึ่งในเครือข่ายทีวีภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ เตรียมลงจอทุกคืนวันศุกร์–เสาร์ เวลาไพรม์ไทม์ 22.00 น. โดยตอนแรกจะออกอากาศวันที่ 19 กันยายนนี้ ซีรีส์นี้ดัดแปลงจากนวนิยายดังของ “จาง รยู-จิน” ที่เคยสร้างกระแสวิพากษ์สังคมมาแล้ว
ทีมนักแสดงประกอบด้วย อีซอนบิน, โจอารัม (อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป gugudan), รามีรัน และคิมยองแด โดยทั้งสามตัวละครหลักมีเป้าหมายเดียวกันคือการดิ้นรนไขว่คว้าความมั่งคั่งผ่านการลงทุนคริปโต
โปรดิวเซอร์ย้ำชัด “ไม่สนับสนุนการเก็งกำไร”
แม้โครงเรื่องจะพุ่งเป้าไปที่การลงทุนในคริปโต แต่ทีมผู้สร้างยืนยันหนักแน่นว่า ซีรีส์ To The Moon ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมการเก็งกำไร หากแต่เป็นการเล่าชีวิตจริงของนักลงทุนรายย่อยในช่วงที่กฎเกณฑ์ยังไม่เข้มงวด
โอ ดายอง โปรดิวเซอร์หลัก กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อ 16 กันยายนว่า แม้ตัวละครหลักมีความสนใจในคริปโตเหมือนกัน แต่ใจความสำคัญคือ “ความฝันและความเสี่ยง” ของคนธรรมดาที่เผชิญโลกการเงินยุคใหม่
ที่น่าสนใจคือ นักแสดงบางคนเองก็มีประสบการณ์ตรงกับคริปโต รามีรัน เผยว่าเธอถือครองอีเธอเรียม (ETH) มูลค่า 500,000 วอน (ราว 362 ดอลลาร์) แม้มูลค่าจะผันผวนขึ้นลง แต่เจ้าตัวก็ยอมรับติดตลกว่า “ไม่รู้จะถอนยังไง จึงตั้งใจถือไว้จนกว่าจะกลายเป็น 500 ล้านวอน”
สะท้อนฉากหลัง "ยุคตลาดบูม 2560-2561
เหตุการณ์ในซีรีส์ถูกวางไว้ในช่วงปี 2560 - 2561 ซึ่งเป็นจุดพีกของตลาดคริปโตในเกาหลีใต้ ขณะนั้นตลาดยังไร้การกำกับดูแล ทำให้เกิดกระแสแรงจากนักลงทุนหลากหลายวัย ตั้งแต่เด็กนักเรียนจนถึงผู้สูงอายุที่ทุ่มเงินเข้าซื้อเหรียญทางเลือก (altcoins)
เรื่องราวโฟกัสไปที่หญิงสาว 3 คนจากครอบครัวยากจนที่ทำงานในบริษัทขนมหวานใหญ่ แต่รู้สึกติดกับดักชีวิตมนุษย์เงินเดือน เมื่อหนึ่งในนั้นเริ่มเห็นผลตอบแทนจากคริปโต จึงชักชวนเพื่อนอีกสองคนเข้าสู่โลกการลงทุน ก่อนที่ผลลัพธ์จะพลิกผันทั้งสุขและทุกข์
ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเผยให้เห็นว่า การลงทุนของพวกเธอเต็มไปด้วยบทเรียนที่หลากหลาย ไม่ต่างจากความจริงที่นักลงทุนจำนวนมากเคยเผชิญ
"คริปโต" แรงบันดาลใจใหม่ของวงการบันเทิงเกาหลี
กระแสการนำคริปโตมาเป็นโครงเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการบันเทิงเกาหลี ก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ Crypto Man ที่เล่าเรื่องราวคล้ายกรณี Terra-LUNA เคยกวาดรายได้ถล่มทลายในโรงภาพยนตร์ เช่นเดียวกับ Twenty Hacker ที่เข้าฉายในปี 2564 เล่าเรื่องแฮกเกอร์โจมตีแพลตฟอร์มคริปโต ซึ่งยังได้ K-pop ไอดอลร่วมแสดง
ทั้งนี้ความนิยมนี้สะท้อนความจริงที่ว่า ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ยังซบเซา ขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยสูงเกินเอื้อม จึงผลักให้คริปโตกลายเป็นพื้นที่ใหม่ของความหวัง โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากภาคธุรกิจยังถูกห้ามไม่ให้ถือครองคริปโตในงบดุล
บทสะท้อนสังคมชีวิตคนเกาหลีผ่านจอแก้ว
ซีรีส์ To The Moon จึงไม่ได้เป็นเพียงละครดราม่า แต่เป็นภาพสะท้อนเชิงลึกถึงความฝัน ความเสี่ยง และความหวังของชนชั้นกลางและแรงงานรายย่อยในเกาหลีใต้ การที่สื่อบันเทิงเลือกใช้คริปโตเป็นแกนกลาง แสดงถึงการยอมรับว่าคริปโตไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็งกำไร แต่ยังเป็น “วัฒนธรรมใหม่” ที่ซึมลึกในสังคมเอเชียตะวันออก