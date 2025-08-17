ทอท.แจ้งเฟซบุ๊ก AOT Official ถูกแฮก อยู่ระหว่างเร่งแก้ไข ยันไม่กระทบให้บริการ 6 สนามบิน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ได้ตรวจพบว่าเพจ Facebook: AOT Official ซึ่งใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ AOT ได้ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) เข้าควบคุม และเปลี่ยนชื่อเป็น "Everyday Yum Recipes"
พร้อมโพสต์ระบุว่า "Hacked"
AOT จึงได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ให้บริการ Facebook บริษัท Meta Platforms เพื่อเข้าสู่กระบวนการกู้คืน โดยทาง Meta Platforms ได้รับเรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT แต่อย่างใด โดยยังคงให้บริการได้ตามปกติทุกท่าอากาศยาน
AOT ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและติดตามข้อมูลข่าวสารจาก AOT ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ สามารถสอบถามการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง