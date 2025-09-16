TEAMG เฮ ! สบน. ปรับราคากลางการจ้างที่ปรึกษาใหม่ดันค่าจ้างพุ่ง 14%

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์" เฮ ! สบน. ปรับราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ดันราคาจ้างที่ปรึกษาพุ่ง 14%แย้มปี 68 รับงานต่อเนื่อง ทั้งงานที่ปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มูลค่ากว่า 2,900 ล้าน เพิ่ม 85% จากปีก่อน
นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานกลางที่กำหนดราคามาตรฐานงานจ้างที่ปรึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยทำหนังสือแจ้ง ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นต้นไป
ในการปรับราคากลางการจ้างที่ปรึกษาใหม่นี้ส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท มีการปรับราคากลางเพิ่มขึ้นประมาณ14% โดยบริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการควบคุมก่อสร้าง และการก่อสร้างโครงการ รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
“TEAMG นับเป็นบริษัทที่ปรึกษารายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐมากว่า 47 ปี ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงข่ายรถไฟ รถไฟฟ้าระบบถนน การพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือ รวมถึง เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ล่าสุดบริษัทและพันธมิตรได้รับเลือกเป็นผู้สำรวจและออกแบบสนามบินภูเก็ตระยะที่ 2 กับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย(ทอท.) มูลค่าโครงการ 200 ล้านบาท และร่วมกับพันธมิตรได้เป็นผู้สำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงระยะที่ 1 กับ ทอท. ดังนั้นการปรับหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก”
นายระพี กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของผลประกอบการบริษัท ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรับงานได้เกินกว่าเป้าที่วางไว้ ทั้งงานที่ปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้าน Engineering Procurement & Construction (EPC) โดยบริษัทมีงานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ณเดือนสิงหาคม 2568 มูลค่า 5,404 ล้านบาท และได้รับงานในปี 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นมูลค่ากว่า 2,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85% เทียบกับช่วง 9เดือนแรกของปี 2567