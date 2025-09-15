นายกฯ นำ "ดรีมทีม ศก." หารือ ส.อ.ท. เร่งแก้ปัญหา ศก.เฉพาะหน้า ควบคู่วางรากฐานขับเคลื่อนประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาล "อนุทิน 1" โดยเฉพาะ "ดรีมทีมเศรษฐกิจ" เข้ามาพบปะหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยระบุว่า แม้รัฐบาลชุดนี้จะยังไม่ได้เข้ามาทำงานอย่างเต็มตัว แต่ก็จะพยายามทำงานให้ไว ซึ่งแม้ขณะนี้ การตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการนำรายชื่อรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา จึงได้ประสานกับ ส.อ.ท.เพื่อมาร่วมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยตั้งใจมารับฟังข้อห่วงใย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภาคเอกชน
"แม้ยังไม่ได้ทำงานอย่างเต็มตัว แต่หลังไมค์ พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ สไตล์ของพวกเราทุกคนคงทราบว่า เราทำงานเร็ว ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายคาดหวังเอาไว้...รัฐบาลกับผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้องไปคู่กัน แยกกันไม่ได้ เราต้องเอาภาคเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแกร่งในมิติอื่น ๆ เช่น คุณภาพชีวิตที่ดี" นายกรัฐมนตรี กล่าว
พร้อมระบุว่า นโยบายของรัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น และการวางรากฐาน เพื่อการต่อยอดความมั่นคงระยะยาว และขยายความร่วมมือ ดังนั้น ขณะนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผู้ประกอบการ ซึ่งไทย-กัมพูชา ยังมีการค้าขายกันอยู่ แต่ด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ และด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ จึงทำให้การเปิดด่านยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นนี้
"การเปิดด่าน จะยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้ เพราะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราเป็นผู้กำหนด เราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน แต่เราจะใช้ทุกวิธี ทั้งการทหาร การทูต และหารือกับกัมพูชา ซึ่งจะใช้ทุกองคาพยพ แก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศโดยเร็วที่สุด" นายกรัฐมนตรี กล่าว
โดยยืนยันว่า จะขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการไทยแลนด์พลัสวัน และพร้อมสนับสนุนเจรจากับประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับคู่แข่งทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และต้องหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในเรื่องส่งเสริมการลงทุนด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ที่ผ่านมา ตนอยู่มาในรัฐบาล 6 ปีกว่า มองเห็นปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งปัญหาที่สำคัญสุด คือ การระแวงซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงขอให้ความมั่นใจว่า สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้
"ผมถือคติ คนละพรรค แต่พวกเดียวกัน สำคัญกว่าพรรคเดียวกัน คนละพวก" นายอนุทิน กล่าว
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า จะใช้โอกาสนี้ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า เพราะตนทำงานอยู่ในภาคเอกชนมาก่อน และเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดี เรื่องอื่น ๆ ก็จะดีตามมา หรือมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีด้วยก็ได้ จะทำให้ทุกคนตั้งใจทำมาหากิน ไม่สร้างความขัดแย้ง ทำสังคมให้เป็นสุข และให้ความมั่นใจอีกว่า สไตล์การทำงานจะยึดส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น ขอให้ความมั่นใจว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่จะผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้ความคาดหวังของทุกคนเกิดความสำเร็จ
สำหรับร่างนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อรัฐสภานั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่างแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้ว และได้มอบร่างคำแถลงนโยบายไปให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ได้พิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดอีกบ้าง
ส่วนกรณีข้อกังวลของภาคเอกชนในเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคการส่งออกนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ทีมงานของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ไปหารือในรายละเอียดกับ ส.อ.ท.ไว้ก่อนในช่วงบ่ายนี้ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาคการส่งออก และแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งเมื่อ รมว.คลัง เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว จะได้เริ่มงานได้ทันที
สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการส่งออกทองคำไปกัมพูชาในจำนวนมากผิดปกตินั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ว่าที่ รมว.คลัง ไปช่วยดูในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากพบว่ามีการส่งออกทองคำในปริมาณที่ผิดปกติ ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนเริ่มการประชุม นายเกรียงไกร ประธาน ส.อ.ท.ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอนุทิน ที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง 13 ก.ย. 68 พร้อมขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมารับฟังปัญหา โดยเฉพาะการยกดรีมทีมเศรษฐกิจมาที่ ส.อ.ท.ในวันนี้
สำหรับ "ดรีมทีมเศรษฐกิจ" ที่เดินทางมาประชุมกับ ส.อ.ท. พร้อมกับนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รมว.คลัง, นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์, นายธนกร วังบุญคงชนะ ว่าที่รมว.อุตสาหกรรม, นายวรภัค ธันยาวงษ์ ว่าที่รมช.คลัง และ นายสุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น