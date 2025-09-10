“ศุภจี” ใส่สูทน้ำเงินเข้าภท.พบ "อนุทิน" เตรียมนั่งรมว.พาณิชย์ ร่วมดรีมทีมเศรษฐกิจ

“ศุภจี” ใส่สูทน้ำเงินเข้าพรรคภูมิใจไทย พบ "นายกฯหนู" เตรียมนั่ง รมว.พาณิชย์ ร่วมดรีมทีมเศรษฐกิจรัฐบาลอนุทิน
วันนี้ (10ก.ย.) เมื่อเวลา 13.20 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ภายหลังได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวเข้าร่วมงานกับรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
โดยนางศุภจีได้ปรากฎตัวในชุดสูทสีน้ำเงิน ได้ยิ้มทักทายกับสื่อมวลชน ก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเป็นการภายใน
ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังการหารือเสร็จสิ้น นายอนุทินจะลงมาแถลงข่าวเปิดตัวรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กับสื่อมวลชน