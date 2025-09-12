ชู6กลยุทธิ์สร้างความพึงพอใจลูกค้าหนุนProperty Management ครึ่งปีหลัง

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า หนึ่งในเทรนด์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คือ ‘กลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง’ (real demand) เป็นกำลังซื้อหลักที่ขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็น Game Changer จากอดีตที่กลุ่มนักลงทุนมีบทบาทสำคัญ ส่งผลให้ดีเวลลอปเปอร์ต้องหันมาเน้นการสร้างโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริง และมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้คุณภาพ ไปจนถึงบริการหลังการขาย
นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มลูกค้าที่เลือกคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยคนเดียวหรือคนโสด ให้ความสำคัญไม่เพียงแค่กับทำเลและงบประมาณที่เหมาะสม แต่ยังคำนึงถึงบริการหลังการขายด้วย เพราะต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลหลังเข้าอยู่อาศัย
“เห็นได้ชัดว่าบริการหลังการขาย มีส่วนในการตัดสินใจซื้อและเป็นกุญแจสำคัญที่จะพลิกเกมการแข่งขันให้ธุรกิจอสังหาฯได้ในระยะยาว พลัสฯ เราในฐานะ Property Management ที่เป็นผู้ให้บริการจัดการด้านการอยู่อาศัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างในแต่ละยุคสมัย สะท้อนภาพความสำเร็จผ่านผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี”
โดยครึ่งปีแรกนี้ พลัสฯ สามารถคว้าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าได้สูงถึง 90.8% เพิ่มขึ้นจากปี 67 ที่ได้คะแนน 90.1% และปี 66 ที่ได้คะแนน 89.4% สะท้อนถึงการรับฟังเสียงของลูกค้าและนำมาพัฒนาบริการได้จริง โดยมิติการบริการที่ลูกค้าให้คะแนนพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การบริการของพนักงาน การให้ความช่วยเหลือของพนักงาน และการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง สอดคล้องกับดีเอ็นเอของพลัสฯ ที่ยึดมั่นในมาตรฐานการบริหารและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าในทุกขั้นตอน
เปิด 6 กลยุทธ์หลักสร้างความพึงพอใจลูกค้า
ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี68 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้นำ 6 กลยุทธ์หลักที่สำคัญ ซึ่งช่วยสร้าความสำเร็จทำให้พึงพอใจของพลัสฯ ประกอบด้วย 1. ระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน พลัสฯ ใช้มาตรฐานการทำงานระดับสากล ครอบคลุมทุกโครงการ 100% 2. มองเทรนด์ตลาด สร้างโมเดลและธุรกิจใหม่ 3. ใช้ Data เก็บข้อมูลเพื่อต่อยอดและพัฒนาบริการ 4. ปั้นคนคุณภาพ ผ่านสถาบัน Plus Eduplex ฝึกอบรมพนักงานด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เน้นการนำไปใช้งานได้จริง 5. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มายกระดับความเป็นอยู่ของลูกค้า 6. รับฟังเสียงลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“กลยุทธ์ของเราชัดเจนว่า ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการมองภาพตลาดและเทรนด์ผู้บริโภค เพื่อส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง สิ่งสำคัญคือการรักษามาตรฐานการบริการให้คงอยู่เสมอ พร้อมปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยให้เรายังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจ Property Managementและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ในทุกช่วงเวลา”นางสาวสุวรรณี กล่าว