เสนาฯจับมือ“ธอส.–กรุงไทย”ต่อยอดแคมเปญ“เฮ้ยยย!! อยู่ก่อน กู้ทีหลัง”

กระแสตอบรับแรงจากโซนบางนา อินไซต์ตรงใจผู้บริโภคเต็ม ๆ ทำให้เสนาไม่หยุดแค่ความสำเร็จ แต่เดินหน้าต่อทันทีสู่โซนรังสิต กับแคมเปญสุดฮอต “เฮ้ยยย!! อยู่ก่อน กู้ทีหลัง” ภายใต้โครงการ LivNex เช่าออมบ้าน เช่าเพื่อเป็นเจ้าของ นวัตกรรมทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อก Pain Point ของคนไทยที่อยากมีบ้านแต่ยังไม่พร้อมกู้ธนาคาร นำโดย นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ บริษัท เงินสดใจดี จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อและที่ปรึกษาด้านการเงิน พร้อมมอบสิทธิพิเศษ จองบ้านและคอนโดภายในงานรับส่วนลดทันที 20,000 บาท ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต แอน สเปลล์
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสถาบันการเงิน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้คำปรึกษาและแนะนำบริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับสินเชื่อบ้าน 72 ปี ธอส. มอบอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเริ่มต้นเพียง 0.72% ต่อปี และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนอสุดพิเศษ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกเริ่มเพียง 2.20% และผ่อนสบายล้านละ 2,600 บาท/เดือน นาน 1 ปี สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่
นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การตลาดในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการสื่อสาร แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ผู้บริโภครับรู้และสัมผัสได้จริง เสนาจึงวางกลยุทธ์แคมเปญ ‘เฮ้ยยย!! อยู่ก่อน กู้ทีหลัง’ ในรูปแบบ Full Campaign ครอบคลุมทุกช่องทาง ตั้งแต่การสื่อสารออนไลน์ กิจกรรม On Ground ที่ศูนย์การค้า การเชื่อมต่อกับโครงการจริง ไปจนถึงการสร้าง Engagement บน Social Media เพราะทุกมิติในปัจจุบันล้วนมีความสำคัญเท่า ๆ กัน และวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้เลือกบ้านจากการเห็นเพียงครั้งเดียว แต่ต้องการข้อมูลที่หลากหลาย การเปรียบเทียบ และความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด ความคุ้มค่าทางการเงิน และการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องนำมาคิดและออกแบบอย่างครบถ้วน
สิ่งที่ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จคือ การที่เราเข้าใจ Pain Point ของคนรุ่นใหม่และครอบครัวที่อยากมีบ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องการกู้สินเชื่อ LivNex จึงเข้ามาช่วยปลดล็อกความกังวล ด้วยการเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินออมต่อยอดสู่การมีบ้านจริง ซึ่งผลลัพธ์ชัดเจนจากงานที่เมกา บางนา ที่มีผู้สนใจจำนวนมาก มียอดจองมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท และสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Leads) รวมทุกช่องทางมากกว่า 2,000 ราย ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์”
สำหรับโซนรังสิต เสนาเตรียมโครงการบ้านและคอนโดคุณภาพมาให้เลือกกว่า 13 โครงการ เช่นSENA VILLAGE บางกะดี – ติวานนท์ และ SENA VILLAGE รังสิต – ติวานนท์ บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่ออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยของครอบครัว, SENA KITH พหลโยธิน – นวนคร, SENA KITH รังสิต คลอง 4, SENA KITH รังสิต – ติวานนท์ คอนโดราคาจับต้องได้สำหรับคนเริ่มต้นทำงาน หรือครอบครัวเล็ก และ SENA ECO TOWN รังสิต สเตชั่น ที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ COZI โครงการคอนโดมิเนียมดีไซน์ใหม่ 2 ทำเลศักยภาพอย่าง COZI บีทีเอส สะพานใหม่ และ COZI รามอินทรา – คู้บอน ตอบโจทย์คนเมืองรุ่นใหม่”
ทั้งนี้ เสนามั่นใจว่าการต่อยอดแคมเปญที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จะช่วยกระตุ้นยอดจองและขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาทที่วางไว้ตลอดแคมเปญ พร้อมกันนี้ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) และผู้นำโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพ แต่ยังมุ่งสร้างโอกาสและความมั่นคงให้คนไทยได้ก้าวสู่การมีบ้านจริงอย่างยั่งยืน