“ขอบคุณที่รักกัน...จากใจ” True Thank You Day รวมพลังพนักงาน ลงพื้นที่เข้าถึง รับฟัง เข้าใจความต้องการลูกค้าทรู-ดีแทค

นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู เร่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของไทย และสร้างแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า การจะทำเช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐาน ที่พนักงานทุกคนจากทุกส่วนงานจะยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้ฝังลึกเป็น DNA ขององค์กร เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ การยกระดับการให้บริการ ที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ตรงใจแบบเหนือความคาดหมาย True Thank You Day หรือ วันขอบคุณจากใจ คือภารกิจหลักประจำปีสำหรับพนักงาน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก มีพนักงานจากทุกส่วนงาน ซี่งรวมถึงทีมหลังบ้านเข้าร่วมมากกว่า 1,400 คน จากทั่วประเทศ”ในโอกาสนี้ พนักงานทรูตั้งใจออกไปเพื่อกล่าวคำขอบคุณสำหรับทุกความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้กับทรู พร้อมมอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณแบบจัดเต็มที่มากกว่าตลอดการเดินสาย อาทิ บริการ F-Secure for True ป้องกันภัยไซเบอร์ทั่วโลกแบบมือโปร, ชมฟรี TrueID+, TrueVisions Now POP และรวมถึงส่วนลดจากร้านค้าแบรนด์ดังอย่าง 7-Eleven, Dunkin', Katsuya, Pepper Lunch, Salad Factory, SF Cinema ตลอดจนของที่ระลึกอีกมากมาย มอบถึงมือลูกค้าในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน สยามสแควร์ อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ตลาดธรรมโรจน์พินิจ จ.สมุทรปราการ ตลาดรังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต แอน สเปลล์ จ.ปทุมธานี บริเวณหาดบางแสน จ.ชลบุรี ถนนศรีจันทร์ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น ทุ่งศรีเมือง สี่แยกกองบิน จ.อุบลราชธานี ตลาดหลังมช. จ.เชียงใหม่ ตลาดโรงปูน ตลาดคนเดิน จ.สงขลา วัดมหาธาตุ ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดคานหาม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้นทั้งนี้ ลูกค้าทรู-ดีแทคสามารถกดรับสิทธิพิเศษจากกิจกรรม “วันขอบคุณจากใจ” ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2568 วันเดียวเท่านั้น ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code กับทีมทรูที่ลงพื้นที่พบปะลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ หรือ กดรับสิทธิพิเศษเองได้เลยที่ แอปทรู (TrueApp) (ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TrueMove H