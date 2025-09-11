บจ.ไทยจ่ายปันผล 8 เดือนแรก เฉียด 5 แสนล.

ตลท. เปิดเผยช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย จ่ายปันผลมูลค่ารวมกว่า 499,358 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แจ้งผลงานงวด 8 เดือนแรกปีนี้ ของ บริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทนัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รวม 563 บริษัท
โดยพบว่ามีกาาจ่ายเงินปันผล 593 ครั้ง รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกว่า 499,358 ล้านบาท
โดยในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผล คือ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม2568 บริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลรวม 534 ครั้ง หรือคิดเป็น 90.1% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด โดยเดือนพฤษภาคมมีการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดทั้งจากจำนวนครั้งและมูลค่าเงินปันผลจ่าย
สำหรับหหมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทจดทะเบียนในหมวดธนาคาร (Banking sector) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยมูลค่าสูงสุดรวมกว่า 140,878 ล้านบาท
ทัังนี้ สถิติการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักลงทุนได้ทราบช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนคัดเลือกหุ้นปันผลและเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อหุ้นปันผลเข้าพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนควรประเมินถึงความสามารถในการกำไร ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้ว