TACCเสิร์ฟ “Blue Universe” sนุนรายได้ปี 68 ทะลุ 2 พันลบ.

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เปิดตัว “Blue Universe : Butterfly Pea Series” เครื่องดื่มเย็นสุดสดชื่น ที่รังสรรค์จากชาอูหลงอัญชันธรรมชาติ ผสานกลิ่นหอมละมุนของสตรอว์เบอร์รี เติมเต็มมิติของรสชาติอย่างลงตัวพร้อมเสิร์ฟความสุขได้ที่ All Café ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.68 พร้อมส่ง“Thai Tea Hot Drink” เครื่องดื่มชาไทยร้อน แบบซอง ตรา 7-Select เอาใจสายเครื่องดื่มร้อนพร้อมชง ด้วยชาไทยแท้จากใบชาออร์แกนิค วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา มั่นใจช่วยผลักดันรายได้ปีนี้เข้าเป้าทะลุ 2,000 ล้านบาท
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Blue Universe : Butterfly Pea Series” เครื่องดื่มเย็นสุดสดชื่นเมนูใหม่ล่าสุดจาก All Café วางจำหน่ายที่ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11 กันยายน 2568 เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสดชื่นจากธรรมชาติด้วยชาอูหลงอัญชัน ที่จะให้ความหอมละมุนจากชาและกลิ่นสตรอว์เบอร์รีอ่อนๆ เติมเต็มมิติของรสชาติอย่างลงตัว ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักรสชาติความเย็นสดชื่นในทุกช่วงเวลา
โดย “Blue Universe : Butterfly Pea Series” รังสรรค์ 3 เมนูสุดพิเศษพร้อมเสิร์ฟ ได้แก่ “แบล็กเมาน์เทนช็อกโก (Black Mountain Choco)” เครื่องดื่มที่ชวนให้นึกถึงภูเขาและท้องฟ้า สัมผัสรสเข้มจากช็อกโกแลต ความละมุนของนมและความหอมของชาอูหลงอัญชันกลิ่นสตรอว์เบอร์รี, “กาแล็กซีสปาร์เคิลโซดา (Galaxy Sparkle Soda)” เครื่องดื่มที่เปล่งประกายเหมือนกาแล็กซี รสชาติหวานผสานกับความซ่า หอมกลิ่นสตรอว์เบอร์รี เสิร์ฟพร้อมกับเจลลีสีสดใส และ “บลูคลาวดีโคโคนัท (Blue Cloudy Coconut)” เครื่องดื่มสีฟ้าสดใส เสิร์ฟพร้อมน้ำมะพร้าวสดให้ความสดชื่นทุกครั้งที่ดื่ม
“เราตั้งใจรังสรรค์ Blue Universe ทั้ง 3 เมนู เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสดชื่นจากธรรมชาติผ่านชาอูหลงอัญชันและกลิ่นสตรอว์เบอร์รีอ่อน ๆ พร้อมเสิร์ฟที่ 7-ELEVE ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 11 กันยายนนี้ เชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี” นายชัชชวี กล่าว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอ “Thai Tea Hot Drink” เครื่องดื่มชาไทยร้อนแบบซอง ตรา 7-Select เอาใจสายเครื่องดื่มร้อนพร้อมชง วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน 7-ELEVEN พร้อมกันทั่วประเทศแล้ว เพื่อส่งมอบประสบการณ์รสชาติชาไทยแท้ที่เข้มข้น หอม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากใบชาออร์แกนิคคุณภาพสูง vผสานความนุ่มละมุนของนมจากฝรั่งเศส ให้รสชาติหวานมันกลมกล่อม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความอร่อยในทุกช่วงเวลา
TACC ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ TACC ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยผลักดันรายได้ในปี 2568 ให้เพิ่มขึ้นทะลุระดับ 2,000 ล้านบาทได้ตามเป้าหมายที่วางไว้