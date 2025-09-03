TACC แย้มสัญญาณดี พัฒนาสินค้าใหม่-ขยายฐานลูกค้า หนุนรายได้ปี 68 โตเข้าเป้า 10% ทะลุ 2,000 ลบ.

บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) มั่นใจแนวโน้มธุรกิจครึ่งหลังปี 2568 เติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ฟากบิ๊กบอส “ชัชชวี วัฒนสุข” ประกาศเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ทั้งในกลุ่ม Core Menu และ New Menu พร้อมขยายฐานลูกค้า B2B–B2C และยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่าน M&A และ JV เสริมทัพ ควบคู่การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจดันรายได้รวมปีนี้มากกว่า 2,000 ล้านบาท เติบโตไม่น้อยกว่า 10% ตามแผน
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 มีแนวโน้มสดใสอย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ทั้งในส่วนธุรกิจ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non 7-Eleven) โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Core Menu และ New Menu ร่วมกับพันธมิตร 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ทั้งเครื่องดื่มเย็นในโถกด (7-Select) และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café
นอกจากนี้ TACC ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และผลักดันการใช้แนวคิด ESG เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ร่วมกับการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าจะสนับสนุนรายได้รวมปี 2568 ทะลุ 2,000 ล้านบาท เติบโตไม่น้อยกว่า 10% ตามแผน
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 577.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.99 ล้านบาท หรือ 16.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 79.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.70 ล้านบาท หรือ 15.66% ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้จากการขายรวม 1,107.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.02 ล้านบาท หรือ 15.91% และมีกำไรสุทธิ 152.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.44 ล้านบาท หรือ 18.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ร่วมกับ 7-Eleven การบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวตามฤดูกาลของเครื่องดื่ม และกระแสความนิยมของชาไทยและชาเขียวที่ยังมีต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2568