หลักทรัพย์บัวหลวง เผยครึ่งแรกปี68รายได้โตแตะ 1.25 พันล.

หลักทรัพย์บัวหลวง ครึ่งปีแรกอวดรายได้รวม 1,258.8 ล้านบาท และเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) 5,621.1 ล้านบาท ตอกย้ำจุดยืนองค์กร “มั่นคง มั่นใจ มืออาชีพ” พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการลงทุนตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่ง ในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย และเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควบคู่การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังภายใต้หลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวช้า, ผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนไม่สดใส และความไม่แน่นอนจากนโยบายเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,258.8 ล้านบาท โดยมีรายได้จากค่านายหน้า 678.7 ล้านบาท ลดลง7.51% จากปีก่อนหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและการบริการ 104.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.42% รายได้ดอกเบี้ย 311.9 ล้านบาท ลดลง 14.51% ขณะที่มีกำไรสุทธิ 318.3 ล้านบาท และมีมูลค่าส่วนผู้ถือหุ้น 7,830.0 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)
ขณะเดียวกันบริษัทยังมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) แข็งแกร่งระดับ 5,621.1 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio) เท่ากับ 79.80% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระดับ 25 ล้านบาท และ 7% ตามลำดับ
“แม้ปีนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายจากแรงกดดันทั้งจากปัจจัยภายในและนอก แต่เรายังคงเดินหน้าอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับอนาคต รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้อง ผ่านสัมมนาทุกรูปแบบ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพคอยอยู่เป็น ‘เพื่อนสนิท คู่คิดนักลงทุน’ ที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าและผู้ลงทุนในทุกสถานการณ์ ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท
www.bualuang.co.thโดยเพิ่มเรื่องการ ให้ความรู้ด้านการลงทุน ภายใต้เมนู “ห้องเรียนลงทุน” เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้และอ่านบทความกันได้อย่างเต็มที่” นายพิเชษฐ กล่าว
ด้านนายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ กล่าวเสริมว่า แนวคิด “มั่นคง มั่นใจ มืออาชีพ” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถวางใจบริษัทได้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น “ความมั่นคง” ในโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความเชื่อมั่นในฐานะบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA” จาก TRIS Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2567)
บริษัทยังคงเดินหน้าเสริมสร้าง “ความมั่นใจ” ด้วยการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ พร้อมทำความรู้จักการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดสู่ความมั่งคั่งได้ตามเป้าหมาย ผ่านการจัดกิจกรรมความรู้การลงทุน ในรูปแบบต่าง ๆ และรายการ Social Mediaที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากประสบการณ์จะมาอัปเดตมุมมองและกลยุทธ์ การลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่แม่นยำและปลอดภัย
ในด้านการพัฒนาบริการทางการลงทุน บริษัทยังคงมุ่งมั่นออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการ และนวัตกรรม การลงทุนให้หลากหลายตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนอย่างหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศอย่างตราสารแสดงสิทธิในสินทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ปัจจุบันบริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขาย DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง โดยมี DR01 ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา, จีน,ฮ่องกง, เวียดนาม, อินเดีย, ญี่ปุ่น และหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง และยุโรป ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) 14,890.8 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดราว 38% ของทั้งอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2568)
“บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้แนะนำการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำอย่างมืออาชีพจากทีมงานที่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการลงทุน ผ่าน 26 สาขาทั่วประเทศไทย” นายชัยพร กล่าว