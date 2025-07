MEA จัดงาน MEA GRC Day 2025 ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยการบูรณาการ GRC อย่างเป็นระบบ

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2568) นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน “MEA GRC DAY 2025: Integration and Resilience” โดยมีกรรมการการไฟฟ้านครหลวง คณะอนุกรรมการ GRC คณะผู้บริหารและพนักงาน MEA รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส สำนักงานใหญ่คลองเตย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance) หรือ GRC เข้ากับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด “Integration and Resilience” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายรอบด้านอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการผลักดันแนวทาง GRC ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “GRC กับความยั่งยืนขององค์กร” โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ GRC ซึ่งได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน ต่อด้วยพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส การมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และรางวัล Risk Award 2024 ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างโดดเด่น ประจำปี 2567 จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “GRC on AI and Cybersecurity” โดย ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนำเสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในยุคดิจิทัล และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Data-Driven MEA GRC with Trust” จาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการ GRC ด้วยข้อมูลอย่างมั่นใจ ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย PDPA และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Show & Share จากสายงานการเงินของ MEA ที่เปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมนำเสนอผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้จริงได้ในระดับองค์กรMEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทในการจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามแนวทาง State Enterprise Assessment Model (SE-AM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน การจัดงาน MEA GRC DAY 2025 จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมกันขับเคลื่อน GRC ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว