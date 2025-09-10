HFT เผยครึ่งหลังปี 68 เสริมศักยภาพการผลิต–เจาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์

“ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) ”กางแผนครึ่งหลังปี 68 จัดเตรียมเครื่องจักรเสริมประสิทธิภาพการผลิต รองรับออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง ควบคู่เจาะตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เน้น Green Product เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มไลน์สินค้ายางจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองรับดีมานด์ลูกค้า ดันมาร์เก็ตแชร์เติบโตแข็งแกร่ง
นายโอภาส เจืออรุณประเสริฐ Sales Manager บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (HFT) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าจัดเตรียมเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับรองรับคำสั่งซื้อยางรถจักรยานยนต์ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้ปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดเชิงรุกด้วยการปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และคุณภาพที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการเจาะกลุ่มลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านการทำโปรโมชั่นและกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ที่นิยมการซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์
อีกทั้งยังมองเห็นเทรนด์ธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ Green Product, Recycle Material และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในยุโรปและประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจด้วยการยึดหลักความยั่งยืน (ESG)
"บริษัทฯ มีแผนต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ Green Product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ และเพิ่มไลน์สินค้าให้มีความหลากหลายและครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าและเสริมศักยภาพการแข่งขัน รวมถึงเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในกลุ่มยางรถจักรยานยนต์และยางสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV)" นายโอภาส กล่าว