ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.47-รอติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.49 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดในประเทศยังอยู่ระหว่างรอติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะที่ สกุลเงินเอเชียปรับตัวในทิศทางปะปนในระหว่างรอปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้น ซึ่งรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,871.91 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทยเล็กน้อย 458 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 และข้อมูลยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค.