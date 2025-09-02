สองนักแสดงสายกรีน “นุ่น–ท็อป” ชวนคนไทยส่งคืนซองทาโร ในแคมเปญ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง”

คู่รักสายรักษ์โลก “นุ่น–ศิรพันธ์ วัฒนจินดา” และ “ท็อป–พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร” ควงคู่ร่วมเปิดแคมเปญใหญ่ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” โดยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการส่งคืนซองขนม “ทาโร” เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นพลังงานสะอาด ลดขยะ ลดโลกร้อน พร้อมลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท
ท็อป–พิพัฒน์ เผยว่า “จากผลการสำรวจพบว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเลือกสนับสนุนแบรนด์ที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย ๆ เพียงแค่เก็บซองทาโรที่เราบริโภคและส่งคืนกลับทางไปรษณีย์ ก็สามารถช่วยลดขยะและรีไซเคิลได้จริง”
ขณะที่ นุ่น–ศิรพันธ์ เสริมว่า “สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย ๆ สำหรับแคมเปญนี้เป็นการสื่อสารกับทุกๆคน ที่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนเปลงจากสิ่งเล็ก ๆ ได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน ก็กลายเป็นพลังมหาศาลที่เปลี่ยนโลกได้จริง และยังเปลี่ยนเป็นพลังบวกให้สังคมและโลกอีกด้วย”
แคมเปญ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” โดยบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย, PTG และ SLEEK EV เชิญชวนผู้บริโภคมีส่วนร่วมลดขยะพลาสติกผ่านแนวคิด Circular Economy เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยรวบรวมซองทาโรครบตามมูลค่าที่กำหนด แล้วส่งคืนผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเก็บ Tracking Slip เป็นหลักฐานการร่วมกิจกรรม ก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท อาทิ iPhone 16 Pro จำนวน 60 เครื่อง, iPad Air 11 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SLEEK EV จำนวน 60 คัน และรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า VOLVO รุ่น EX30 จำนวน 6 คัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2569 (*จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล และหากได้รับมากกว่า 1 รายการ จะได้รับเพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด )
แคมเปญนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สะท้อนพันธกิจของแบรนด์ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพียงช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี แต่ยังส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการรีไซเคิลซองทาโรเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทนการใช้ถ่านหิน ลดขยะฝังกลบได้กว่า 1,000 ตันต่อปี ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งผลักดันธุรกิจให้เติบโตบนรากฐานของความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และการประกาศผู้โชคดีแคมเปญ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” ได้ทางwww.taroraklok.com และช่องทาง Line Official ID : @premierhealthy