“โกลเบล็ก” จับตา "กนง.” จ่อหั่นดอกเบี้ย

บล. โกลเบล็ก ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้ Sideway Up ปลดล็อคการเมืองหลังได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เดินหน้าจัดตั้งครม.ชุดใหม่จึงให้กรอบดัชนี 1,250-1,290 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่คาดว่าได้ประโยชน์จากแนวโน้ม กนง. ลดดอกเบี้ยรอบใหม่
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในสัปดาห์นี้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยนักลงทุนคลายความกังวลในประเด็นการเมือง หลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยต้องติดตามการจัดตั้ง ครม. ในลำดับถัดไป มองกรอบดัชนีในสัปดาห์นี้ที่ 1,250-1,290 จุด
ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้ศาลฎีกาเร่งรับคำร้องและกลับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่มีคำวินิจฉัยว่ามาตรการภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ที่เขาประกาศใช้กับประเทศทั่วโลกนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
ด้านปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง ล่าสุดรัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มฮามาสในการทำข้อตกลงหยุดยิง พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก
ขณะเดียวกัน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม 2568 ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยลดลง 0.79% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมหมวดพลังงานและอาหารสดยังคงเติบโตเล็กน้อย สะท้อนว่ากำลังซื้อของประชาชนยังไม่หดตัว
นอกจากนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ วันที่ 9 ก.ย. ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14, สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย, สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, สัปดาห์ ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ยังเฝ้าติดตาม อาทิ วันที่ 9 ก.ย. สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ส.ค., วันที่ 10 ก.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค. และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค., สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, วันที่ 11 ก.ย. สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค., วันที่ 16-17 ก.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งที่ 6/68
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง ได้แก่ SAWAD, TIDLOR, THANI, NCAP, SAK และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดตัว iPhone 17 ที่มีกระแสข่าวว่าจะเปิดตัวในวันที่ 9 กันยายนนี้ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มค้าปลีกและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีได้รับอานิสงส์โดยตรง ได้แก่ ADVICE, COM7, SYNEX, SPVI, JMART และ CPW