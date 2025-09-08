ก.ล.ต.ปฏิเสธต่างชาติ เวียนหุ้นขาย SHORT / สุนันท์ ศรีจันทรา

ก.ล.ต.ปฏิเสธ นักลงทุนต่างชาติแหกกฎ เวียนเทียนยืมหุ้นจากคัสโตเดียนที่มีเพียงจำนวนเดียว แต่ยืมขาย SHORT SELL หลายรอบ
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สายงานด้านตัวกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าว นักลงทุนต่างชาติฝ่าฝืนกฎการยืมหุ้นมาขายหรือ SHORT SELL เอาเปรียบนักลงทุนในประเทศ โดยการยืมหุ้นจากผู้ดูแลรับฝากสินทรัพย์หรือคัสโตเดียนมา SHORT SELL แต่ไม่มีการยืมหุ้นออกมาว่า ไม่เป็นความจริง และ ก.ล.ต. เคยตรวจสอบธุรกรรม SHORT SELL ที่มีข้อสงสัยหลายครั้งแล้ว แต่ไม่พบความผิดแต่อย่างใด
นางวรัชญากล่าวว่า คัสโตเดียนในต่างประเทศ มีข้อกำหนดในการให้ยืมหุ้น โดยจะให้ยืมเฉพาะหุ้นที่ลูกค้าฝากให้ดูแลเท่านั้น หากลูกค้าฝากหุ้นไว้ 10,000 หุ้น จะให้ยืมได้เพียงจำนวน 10,000 เท่านั้น เมื่อนักลงทุนรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ขอยืมหุ้นครบจำนวน 10,000 หุ้น จะไม่สามารถให้นักลงทุนรายอื่นขอยืมได้อีก
นอกจากนั้น ลูกค้าที่ยืมหุ้นจากคัสโตเดียน เมื่อทำรายการ SHORT SELL จะต้องยืมหุ้นออกจากคัสโตเดียน เพื่อส่งมอบตามระบบ Tบวก 2 จึงเป็นไปไม่ได้ที่คัสโตเดียน จะนำหันที่อยู่ในการดูแล ปล่อยให้นักลงทุนขอยืมเกินจำนวนหุ้นที่รับฝากไว้ เพราะหากนักลงทุนที่ยืมไปเกินจำนวนที่รับฝาก
หากลูกค้าทำ SHORT SELL ในเวลาเดียวกัน คัสโตเดียนจะไม่มีหุ้นให้ลูกค้าเพื่อส่งมอบตามรายการขาย SHORT ซึ่งจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา ส่งผลกระทบอย่างหนักคัสโตเดียน
“ลูกค้าที่ยืมหุ้นจากคัสโตเดียนมาขาย SHORT เมื่อครบกำหนดตามระบบ T บวก 2 จะต้องนำหุ้นที่ยืมมาส่งมอบตามคำสั่งขาย SHORT ถ้าไม่มีจะถือว่ากระทำความผิด และถูกลงโทษ ขณะที่บริษัทโบรกเกอร์ที่รับคำสั่งต้องร่วมรับผิดชอบในความผิดของลูกค้าด้วย” รองเลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าว
สำหรับการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีข้อสงสัยในรายการ SHORT SELL นางวรัชญา กล่าวว่า ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบไปถึงแหล่งต้นตอของการให้ยืมหุ้นหรือคัสโตเดียนได้ โดยเริ่มการตรวจสอบจากโบรกเกอร์ที่รับคำสั่ง ให้รายงานหุ้นที่ลูกค้าอ้างว่า ขอยืมมาขาย SHORT ว่า มีหุ้นอยู่จริงหรือไม่ ยืมมาจากแหล่งใด และตรวจสอบไปยังแหล่งที่ให้ยืมหุ้น โดยทำหนังสือประสานความร่วมมือจากคัสโตเดียน แม้จะอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดี และไม่เคยพบปัญหาการ SHORT SELL ที่ผิดกฎ
ส่วนการทำรายการ SHORT SELL โดยไม่แสดงเครื่องหมาย S เพื่อการตรวจสอบที่เหมาะสม และเป็นการเลี่ยงกฎ UPTICK RULE ทำให้สามารถสังขาย SHORT ในช่องเสนอซื้อได้นั้น นางวรัชญากล่าวว่า ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เพราะการขาย SHORT โดยไม่แสดงเครื่องหมาย S ถือเป็นคำสั่งขายหุ้นตามปกติ ซึ่งนักลงทุนที่สั่งขาย จะต้องมีหุ้นอยู่ในมือก่อนหน้า ซึ่ง ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ว่า นักลงทุนที่ขายมีหุ้นอยู่ในความครอบครองจริงหรือไม่