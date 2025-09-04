GULF จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต”

“บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” ร่วมกับ “สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” พร้อมสมาชิกสื่อมวลชน จัดกิจกรรม “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่ “บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก – เยาวชนในพื้นที่ และช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังร่วมกันผลิตสเปย์กันยุงจากสมุนไพรตะไคร้หอม และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ชุมชนบ้านป่าหมาก และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ “บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” บริษัทชั้นนำด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โทรคมนาคมและดาวเทียม และดิจิทัล ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ขณะเดียวกัน GULF ยังมุ่งสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมGULF จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่ครอบคลุมการพัฒนาโครงการพื้นฐานสำคัญและพื้นที่สาธารณะสำหรับชุมชนท้องถิ่นและในพื้นที่กันดาร การยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพที่ดี การสนับสนุนกิจการท้องถิ่น การสร้างงาน และการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน และช่วยเหลือเกษตรกรชุมชน การปลูกฝังความตระหนักรู้และความรับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติที่ยั่งยืน ตลอดจนปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุน
สำหรับกิจกรรม GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต ที่ GULF ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการพัฒนาโครงการพื้นฐานสำคัญและพื้นที่สาธารณะสำหรับชุมชนท้องถิ่นและในพื้นที่กันดารเนื่องจากบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กลางป่า ติดชายแดนไทย – เมียนมา มีประชากรกว่า 700 คน 145 ครัวเรือน ชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า โดยเฉพาะที่โรงเรียน และที่สถานีอนามัย การเข้ามาติดตั้งและส่งมอบพลังงานสะอาด จะช่วยให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนป่าหมากมีไฟฟ้าใช้สำหรับการการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันยังถูกนำไปใช้ที่สุขศาลาพระราชทาน พื่อการดูแลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของชาวชุมชน ทั้งการเก็บวัคซีน ยารักษาโรค ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นใช้สำหรับปั๊มน้ำในแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมถึงแปลงสมุนไพรอื่น ๆ ไม่เพียงเท่านี้ ทีมวิศวกร GULF ยังให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาและวิธีการใช้งานชุดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบโซลาร์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย