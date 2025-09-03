หุ้นปิดเช้าบวก 10.68 จุดรับการเมืองชัดเจนหงายไพ่ครบทุกขั้ว ลุ้นเลือกตั้งใหม่หนุนเงินสะพัด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,259.46 จุด เพิ่มขึ้น 10.68 จุด (+0.86 %) มูลค่าซื้อขายราว 27,047 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,261.51 จุด และต่ำสุด 1,249.91 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ขึ้นมาตอบรับข่าวสถานการณ์การเมืองชัดเจนเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่
โดยเฉพาะล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ เป็นผลบวกต่อตลาดหุ้น โดยสถิติก่อนยุบสภา 2-4 สัปดาห์ตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนประมาณ 2-3% และหลังยุบสภาจะให้ผลตอบแทนราว 1.1% ทำให้หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งเด้งขึ้นมา นำโดยกลุ่มค้าปลีก คาดหวังเม็ดเงินจะสะพัดหนุนการบริโภค
อย่างไรก็ดี ยังมีความไม่แน่นอนหากมีผู้ย่นคำร้องต่อศาลฯให้ตีความว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการยื่นยุบสภาหรือไม่ จึงมองว่ายังเป็นความเสี่ยง เพราะหากศาลชี้ว่าไม่มีอำนาจ อาจเป็นปัจจัยกดดันตลาดหลังจากขึ้นมา 3 วันติดต่อกันอาจมีแรงขายออกมา
ส่วนกรณีที่พรรคประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมตรีคนใหม่ มองว่าเป็นวิถีของสภาที่จะทำตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนที่จะยุบสภาใน 4 เดือน แต่ช่วงดังกล่าวอาจทำให้มีข้อกังวลในการยุบสภาพและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
"ตลาดให้น้ำหนักเรื่องยุบสภามากกว่า การเมืองตอนนี้เป็นการชิงไหวชิงพริบมากกว่า ..ทุกคนเปิดไพ่ออมากแล้ว เป็นความชัดเจนระดับหนึ่ง"
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่าย คาดว่าจะทรงตัวในแดนบวกอยู่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยใหม่ อาทิ การยื่นร้องศาลฯว่านายภูมิธรรมมีอำนาจหรือไม่ พร้อมให้แนต้านแรกที่ 1,260 จุด ถัดไปที่ 1,270 จุด แนวรับที่ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,114.66 ล้านบาท ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,966.42 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,069.75 ล้านบาท ปิดที่ 170.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,022.35 ล้านบาท ปิดที่ 297.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 983.97 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท