ทาโร จับมือ ไปรษณีย์ไทย–PTG–SLEEK EV เปิดแคมเปญ ‘ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง’

"พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง" จับมือ "ไปรษณีย์ไทย -พีทีจี เอ็นเนอยี -สลีค อีวี"เดินหน้า Circular Economy ลดขยะกว่า 1,000 ตัน/ปี เปลี่ยนซองพลาสติกเป็นพลังงานสะอาด พร้อมลุ้นโชครวมกว่า 16 ล้าน จากแคมเปญ ‘ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง’
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวปลาสวรรค์ทาโร จับมือพันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สลีค อีวี จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” ชวนคนไทยร่วมส่งคืนซองเปล่าทาโร เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทนอุตสาหกรรมการใช้ถ่านหิน พร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 31 มกราคม 2569
จากที่ผ่านมาการกำจัดขยะพลาสติกจะใช้วิธีการฝังกลบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายสิบปีกว่าพลาสติกเหล่านี้จะสลายตัว ดังนั้นการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง ควรต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้น ด้วยพฤติกรรมการแยกขยะและสร้างความร่วมมืออย่างจริงจัง โดยแคมเปญฯ ตั้งเป้าสามารถลดขยะพลาสติกได้กว่า 1,000 ตันต่อปี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กล่าวว่า “ปัญหาขยะพลาสติกและภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาคธุรกิจต้องแสดงความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่าอย่างจริงจัง แคมเปญ ‘ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง’ จึงเป็นพันธกิจสำคัญในการจัดการซองทาโรที่ย่อยสลายยาก กลับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด โดยจับมือพันธมิตรที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นร่วมกัน นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจมาบูรณาการ ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยลดขยะฝังกลบได้กว่า 1,000 ตันต่อปี ผลิตไฟฟ้าได้ 2.4–3.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพียงพอต่อการใช้งานของ 667–833 ครัวเรือน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 2,000 ตัน CO₂e โดยเราเชื่อว่าโครงการนี้ไม่เพียงช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างการตระหนักรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และต่อยอดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่าตลอด 142 ปี ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ส่งต่อความสุข ความสำเร็จให้คนไทย และมุ่งมั่นส่งต่อโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปด้วย โดยไปรษณีย์ไทยมุ่งดำเนินงานด้าน Circular Economy ผลักดันโครงการ Green Hub ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ โครงการ reBOX โครงการ reBAG โครงการ e-Waste ฯลฯ ช่วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะ (Waste) ประเภทต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการและแปรรูปอย่างสมดุลต่อไป ซึ่งการร่วมมือในแคมเปญนี้จึงเป็นการส่งพลัง อีกก้าวสำคัญจากทุกคนมารวมกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของไปรษณีย์ไทยและศักยภาพด้านเครือข่ายและระบบโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นจุดรวบรวมและส่งต่อซองทาโรเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งไม่เพียงช่วยลดขยะพลาสติก แต่ยังสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)หรือ PTG กล่าวเสริมว่า “PTG มุ่งเติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3Re – Reduce, Reforest, Readjust Portfolio เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและขับเคลื่อนสู่พลังงานสะอาด ความร่วมมือในโครงการ ‘ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง’ เป็นอีกตัวอย่างสำคัญที่นำซองขนมที่ย่อยสลายยากเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบและแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF (Refuse-Derived Fuel) ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งสะท้อนบทบาทของ PTG ในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตอกย้ำวิสัยทัศน์อยากเห็นคนไทย ‘อยู่ดี มีสุข’ และการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”
นายกันตินันท์ ตันวีนุกูล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลีค อีวี จำกัด กล่าวว่า “SLEEK EV เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ทางเลือก แต่คือรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2030 ผ่านการพัฒนานวัตกรรมระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (Full-stack EV Ecosystem) ที่ช่วยลดมลพิษและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเข้าร่วมแคมเปญนี้ จึงเป็นการตอกย้ำยอดพันธกิจของเราในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการขยะพลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร โลจิสติกส์ พลังงาน หรือยานยนต์ไฟฟ้า ต่างสามารถร่วมกันสร้างสังคมที่สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้จริง”
แคมเปญ “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” ชวนผู้บริโภคร่วมลดปัญหาขยะพลาสติกได้ง่าย ๆ เพียงรวบรวมซองทาโรรสชาติใดก็ได้ ขนาดหรือราคาเดียวกัน รวมมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปได้ 1 สิทธิ์ ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อการส่ง 1 ครั้ง แล้วส่งผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ พร้อมใช้ Tracking Slip เป็นหลักฐานการร่วมกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 31 มกราคม 2569 แล้วมาร่วมลุ้นของรางวัลทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท อันได้แก่ iPhone 16 Pro จำนวน 60 เครื่อง, iPad Air 11 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SLEEK EV จำนวน 60 คัน และรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 จำนวน 6 คัน