DELTA ตั้ง บ. บ่อย เสริมแกร่งด้ายการกระจายสินค้า

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ฯ ตั้ง “วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ”เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเสริมความแข็งแกร่งการกระจายสินค้าUPS และโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีของประเทศ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายตลาดระบบสำรองไฟ (UPS) รวมถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ของเดลต้าในระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐ ทั้งนี้ พิธีลงนามจัดขึ้นที่โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
นายเคอร์ติส คู ผู้อำนวยการธุรกิจประจำประเทศไทย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTAกล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการขยายธุรกิจของเรา เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับโอกาสในอนาคตได้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคต เดลต้ามุ่งผสานความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเข้ากับเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมของวีเอสที อีซีเอส เพื่อส่งมอบโซลูชันแบบบูรณาการที่ทันสมัยและสอดรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรในปัจจุบัน
ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง ความร่วมมือของเราจะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างคล่องตัว พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลยั่งยืนในระยะยาว”
ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงพันธกิจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นโซลูชัน เพื่อตอบรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย และรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ การเงิน โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิต
นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “วีเอสที อีซีเอส ในฐานะผู้นำการจัดจำหน่ายโซลูชัน ICT ในประเทศไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน IT แบบครบวงจร เล็งเห็นถึงโอกาสของการนำบริการระบบ UPS และโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ของเดลต้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของเราที่มีบริการมากกว่า 80 แบรนด์ เพื่อยกระดับบริการของวีเอสที อีซีเอส ในการเสนอโซลูชันการจัดการพลังงานและโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะให้แก่องค์กรต่าง ๆ ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของเรา เรามุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันล้ำสมัยให้กับลูกค้ามาโดยตลอด และความร่วมมือกับเดลต้าในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”
เดลต้ายังเล็งเห็นถึงความเป็นผู้นำของวีเอสที อีซีเอส ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรกว่า 6,000 ราย และสำนักงานภูมิภาค 11 แห่ง ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนโครงสร้างการบริหารที่มุ่งเน้นตามแบรนด์และทีมงานมืออาชีพในทุกฝ่าย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้วีเอสที อีซีเอส สามารถมอบการสนับสนุนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเดลต้าในการนำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง ขยายขีดความสามารถ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม
ในบทบาทผู้จัดจำหน่าย วีเอสที อีซีเอส จะนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชัน UPS และ modular data centerของเดลต้าอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Micro Data Centers, Containerized Data Center, PODs, power containers และแพลตฟอร์ม modular Vari°ROW® ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด ช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ พร้อมทั้งผ่านมาตรฐาน Tier 3 และออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำการจัดจำหน่ายโซลูชันไอทีที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซลูชันที่เพิ่มมูลค่า การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโมเดลธุรกิจใหม่ และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแบรนด์คอยสนับสนุนตั้งแต่การขาย การตลาด ไปจนถึงการบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อมอบความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับบริการครบวงจรสำหรับทุกโซลูชัน
เทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์และโซลูชันพลังงานของเดลต้าถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย และยังช่วยตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และระบบการตอบสนองที่รวดเร็ว