ETIX BKK#2 หมุดหมายใหม่ศูนย์ข้อมูลไทย ทุนสร้าง 7 พันล้านบาท

อีทิกส์ เอเวอรี่แวร์ (ETIX Everywhere) ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก ประกาศเปิดตัว ETIX BKK#2 ที่บางนา บนพื้นที่กว่า 27,000 ตารางเมตร พร้อมเสริมพลังไฟเพิ่มอีก 23 เมกะวัตต์ เพื่อตอบรับกระแส AI ที่กำลังมาแรง
จุดเด่นของศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของไทย คือการออกแบบมารองรับงานประมวลผลความหนาแน่นสูง เช่น AI, GPU และระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ รองรับได้สูงสุดถึง 150 กิโลวัตต์ต่อแร็ก พร้อมระบบระบายความร้อนครบทั้งแบบลม แบบของเหลว และ immersion cooling ที่จุ่มทั้งเซิร์ฟเวอร์ลงของเหลว เพื่อรีดประสิทธิภาพให้สูงสุด
ด้วยการเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แก่งใหม่ ไทยได้แซงอินโดนีเซียในกำลังการให้บริการแล้ว โดยมีศักยภาพใช้งานมากกว่า 150 เมกะวัตต์ และกำลังสร้างเพิ่มอีกกว่า 500 เมกะวัตต์ ผลีกดันให้ EEC เข้าใกล้การเป็นฮับใหญ่ด้าน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
***ลงทุน 7 พันล้านบาท
นายปิแอร์ ปาทริส ซีอีโอ ประจำภูมิภาคเอเชียของ ETIX Everywhere ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับสากล เปิดเผยว่า ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งแคมปัสได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ งานประมวลผลความหนาแน่นสูง (High-Density Computing) เช่น งานด้าน AI, การประมวลผลกราฟิก (GPU) และระบบคลาวด์ขนาดใหญ่บนที่ดินขนาด 27,000 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารกว่า 16,000 ตารางเมตร โดยศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้มีตัวเลขเงินลงทุนราว 200 ล้านยูโร หรือประมาณ 7,500 ล้านบาท
“การพัฒนา ETIX BKK#1 เป็นไปอย่างก้าวกระโดด เราเพิ่มกำลังการให้บริการขึ้นถึง 6 เท่าในเวลาเพียง 3 ปี ขณะนี้เรามีความจุพร้อมให้ใช้งานทันทีอีก 2 เมกะวัตต์ และการเปิด ETIX BKK#2 พร้อมอีก 23 เมกะวัตต์ก็ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง จุดแข็งสำคัญคือ ETIX BKK#2 ตั้งอยู่ติดกับอาคารเดิม ลูกค้าสามารถใช้ระบบโทรคมนาคม ระบบไฟเบอร์ และระบบสนับสนุนอื่นๆ ร่วมกันได้ทั้งหมด เหมือนอยู่ในอาคารเดียวกัน ช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนในการขยายระบบ” นายปิแอร์กล่าว
สำหรับศูนย์ข้อมูลใหม่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่เข้มข้นเป็นพิเศษ รองรับพลังงานได้สูงถึง 150 กิโลวัตต์ต่อแร็ค พร้อมระบบระบายความร้อนที่หลากหลาย ทั้งแบบลม แบบของเหลว และแบบแช่ในของเหลว (immersion cooling) เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ IT แบบเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นควบคู่กับการเผยแพร่สมุดปกขาว (White Paper) เรื่อง “แนวโน้มศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ปี 2568” ซึ่ง ETIX Everywhere จัดทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Schneider Electric, CommScope, DC Byte และ Cushman & Wakefield มีการชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ด้วยการขยายกำลังการให้บริการอย่างรวดเร็ว การลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก (hyperscaler) ที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาจากการเสวนาระดับสูงที่จัดโดย Etix Everywhere ในงาน BKNIX Peering Forum ซึ่งรวบรวมผู้นำความคิดจากทั่วโลกมาร่วมวิเคราะห์บทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หากเทียบไทยและอินโดนีเซีย ในแง่ของกำลังการให้บริการที่ใช้งานอยู่ ไทยมีมากกว่า 150 เมกะวัตต์ และอีกกว่า 500 เมกะวัตต์อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยปัจจุบัน แนวโน้มการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ยังเปลี่ยนไปสู่ระบบที่ใช้ GPU หนาแน่น เช่น AI และ Machine Learning ทำให้ต้องใช้แร็กแบบกำลังไฟสูง และระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
ในส่วนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นั้นกำลังกลายเป็นศูนย์กลางด้านการฝึก AI การจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว และเป็นที่ตั้งของแคมปัสดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ของบริษัทระดับโลก จุดนี้พบว่านักลงทุนได้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของ BOI รวมถึงความยืดหยุ่นในการถือครองกรรมสิทธิ์โดยชาวต่างชาติ และการเข้าถึงระบบพลังงานและไฟเบอร์ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
สำหรับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ พบว่าตั้งเป้าค่า PUE (ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ต่ำกว่า 1.4 มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ และเริ่มมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) เพื่อใช้ควบคู่กับพลังงานสะอาดต่อไป.