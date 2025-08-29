CEO BAM ขึ้นเวทีใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ Thailand Focus 2025 ร่วมเสนอมุมมองหนี้ครัวเรือนแก้ได้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM ได้รับเกียรติขึ้นร่วมเสวนาในหัวข้อ “Household Debt and Financial Vulnerability” ภายในงาน Thailand Focus 2025: Beyond the Challenges ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสการลงทุนใหม่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ BAM ที่ได้รับเชิญไปร่วมเสวนาในเวทีใหญ่ที่สุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่รวมผู้นำองค์กรระดับประเทศไว้บนเวทีเดียว
การเสวนาในครั้งนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับผู้นำและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ได้แก่ ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย
โดย ดร.รักษ์ ได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายด้านหนี้ครัวเรือนของไทยและแนวทางรับมือความเปราะบางทางการเงิน ซึ่ง BAM ในฐานะผู้นำ AMC ได้เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ด้วย 2 แนวทาง ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ AMC และการรวมหนี้ debt pooling programs ในการรับมวลน้ำ NPLs มหาศาล ที่ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ AMC ได้ทำหน้าที่หมอหนี้อย่างเต็มที่ ให้ลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเร็วที่สุด รวมถึงการเพิ่มบทบาทให้ ARI AMC ในการรวมหนี้จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การเสวนาครั้งนี้ได้รับเสียงปรบมือจากจากนักลงทุน ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมงาน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในบทบาทของ BAM ในฐานะกลไกสำคัญของการจัดการหนี้เสีย และสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ