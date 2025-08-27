นักวิเคราะห์แนะจับตา “บิทคอยน์” เล็งจุดต่ำสุดรอบใหม่ คาดปรับฐานแนวรับ 6–8 หมื่นดอลลาร์ในปี 2569

ไดอะมาน พาร์ทเนอร์ส ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ ประเมินว่าหาก “คริปโตวินเทอร์” เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2569 ราคาบิทคอยน์อาจย่อตัวลงต่ำสุดในกรอบ 60,000–80,000 ดอลลาร์ ขณะกระแสการลงทุนสถาบันและ ETF ในสหรัฐฯ ช่วยหนุนภาพระยะยาว แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนอย่าละเลยความเสี่ยงจากวัฏจักรที่ยังคงดำรงอยู่
วัฏจักร 4 ปีที่ไม่อาจมองข้าม
นักลงทุนคริปโตที่ผ่านประสบการณ์ตลาดผันผวนรุนแรงในหลายปีที่ผ่านมาต่างยืนยันแล้วว่า บิทคอยน์เคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรราว 4 ปี โดยก่อนปี 2565 หลายฝ่ายเชื่อว่าราคาจะไม่มีวันหลุดต่ำกว่าจุดสูงสุดรอบก่อนหน้า เช่น ในปี 2554 , 2557 และ 2561 ทว่าการล่มสลายของ FTX ทำให้ราคาดิ่งลงสู่ 15,000 ดอลลาร์ ต่ำกว่าเส้นสำคัญ 20,000 ดอลลาร์ที่เคยแตะในปี 2560
ปัจจุบัน ขณะที่ตลาดจับตา “เพดานสูงสุด” ของราคาบิทคอยน์ในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดราวปลายตุลาคม 2568 ทีมวิจัย ไดอะมาน พาร์ทเนอร์ กลับเลือกมุมมองตรงข้าม ด้วยการประเมิน “จุดต่ำสุด” หากคริปโตวินเทอร์วนกลับมาในปี 2569
แรงหนุนใหม่–วัฏจักรเดิม
ฝ่ายสนับสนุนมองว่าตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ยุค “เติบโตอย่างมั่นคง” ด้วยแรงหนุนจาก ETF ในสหรัฐฯ การเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน บริษัทมหาชน และกองทุนบำนาญที่เริ่มถือครองบิทคอยน์ แต่สายวิศวกรรมการเงินยังเชื่อว่า วัฏจักร 4 ปีจะยังคงดำเนินต่อไป แม้ความรุนแรงจะลดลง พร้อมชี้ว่าในมุมบริหารความเสี่ยง นักลงทุนไม่ควรตัดความเป็นไปได้ของคริปโตวินเทอร์ทิ้ง
200-Week Moving Average ถือเป็นเส้นตายทางจิตวิทยา
อดัม แบ็ค ผู้บุกเบิกบิทคอยน์เคยเสนอโมเดลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์เป็นเส้นรองรับสำคัญ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเส้นนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดรองรับราคาได้ดี ยกเว้นปี 2565 ที่ราคาทะลุร่วงลึกจากผลกระทบ FTX
การวิเคราะห์ยังพบว่า หากมองจากสัดส่วนราคากับเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์ อาจคาดการณ์การย่อตัวสูงสุด (maximum drawdown) ได้ แต่ต้องระวังการตีความเกินจริง เนื่องจากเส้นเฉลี่ยยังคงขยับขึ้นแม้ราคาจะร่วงลง ทำให้การประเมินการสูญเสียอาจถูกขยายเกินความจริง
Monte Carlo Simulation คาดการณ์ความเป็นไปได้
ไดอะมาน พาร์ทเนอร์ ใช้การจำลอง Monte Carlo 1,000 ครั้ง โดยอ้างอิงผลตอบแทนรายปีและความผันผวนที่ลดลงตามขนาดตลาด พบว่ามีโอกาสเพียง 5% ที่ราคาจะหลุดต่ำกว่า 41,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งหมายความว่าราคาจะยังสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่คาดไว้ราว 60,000 ดอลลาร์
ในกรณีราคายังเติบโตในปี 2568 ก่อนจะย่อตัวในปี 2569 ซึ่งแบบจำลองชี้ว่าฐานรับรอบใหม่อาจยืนได้สูงถึง 80,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องยังเป็นไปได้ แม้ต้องเผชิญแรงปรับฐาน
เพดาน-ฐานใหม่ เส้นทางสู่ 260,000 ดอลลาร์?
หากสมมติฐานฐานรับที่ 80,000 ดอลลาร์เป็นจริง เมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ drawdown ลดลงเรื่อย ๆ (-91%, -82%, -81%, -75%) การคาดการณ์การย่อตัว -69% ถือว่าเป็นไปได้ และนั่นหมายถึงราคาสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในปี 2568 สามารถพุ่งถึง 260,000 ดอลลาร์ได้ไม่ไกลเกินฝัน
วัฏจักรที่ยังไม่สิ้นสุด
แม้งานวิจัยนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน แต่สะท้อนให้เห็นว่าวัฏจักรบิตคอยน์ยังไม่จบลงง่าย ๆ ความผันผวนที่ลดลงตามขนาดตลาดไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคริปโตวินเทอร์อีกต่อไป ตรงกันข้าม การประเมิน “จุดต่ำสุด” และ “เพดานสูงสุด” ในรอบใหม่คือเครื่องมือที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกอาจเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญหากสมการนี้ผิดพลาด