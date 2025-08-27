ASIAN เผยQ2ปันผล- ทบทวนเป้ารายได้ปี68

“เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ” แจ้งผลงานปี 68 มีรายได้รวม 2,577 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 162 ล้านบาท ขณะงวด 6 เดือนแรกมีรายได้รวม 5,267 ล้านบาท ลดลง 1.1% และมีกำไรสุทธิ 365 ล้านบาท ลดลง 26.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รับผลกระทบจากการชะลอตัวของธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งและอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลต่อรายได้จากการส่งออก ขณะบอร์ดอนุมัติจ่ายปันระหว่างกาล0.4268 บาทต่อหุ้น
นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินของ ASIAN เปิดเผยว่า “จากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนสูง , อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง , และนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะความเสี่ยงจากมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและปริมาณการส่งออก , บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับเป้าหมายรายได้รวมสำหรับปี 2568 เป็น 10,215 ล้านบาท จากเดิม 11,362 ล้านบาท พร้อมปรับเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นมาอยู่ที่ 14-15% จากเดิม 16-17% เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน”
ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทาย โดยกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างรายได้และมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งและอาหารสัตว์น้ำมีการชะลอตัว ซึ่งเป็นผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งการแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลต่อรายได้จากการส่งออกโดยตรง การชะลอตัวของคำสั่งซื้อในธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และแรงกดดันในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำจากสถานการณ์โรคระบาดและราคากุ้งหน้าฟาร์มที่อยู่ในระดับต่ำ
สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลกที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Monchou, Hajiko และ Pro ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดประเทศไทย
กลุ่มธุรกิจทูน่า จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านราคาขายอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณการขายและอัตรากำไร ท่ามกลางความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ จะดำเนินกลยุทธ์การขายโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่มีศักยภาพและมีเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้อย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มีแผนขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม ถึง 30มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.4268 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 95% ของกำไรสุทธิสำหรับงวด กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2568
นอกจากนี้ ASIAN มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์ และยังได้รับการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” จากการประเมิน AGM Checklist ประจำปี 2568ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยการยกระดับกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้มาตรฐานสูงสุด ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พร้อมให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม