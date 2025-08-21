“คิวเฟรช”เร่งเสริมไลน์แช่แข็ง สงครามราคาสุกี้ดันออเดอร์ทะลัก

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบรนด์คิวเฟรช (Qfresh) ผู้นำตลาดอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มไทยยูเนี่ยน ฉลองครบรอบ 8 ปี พร้อมประกาศกลยุทธ์การเติบโต ตั้งเป้ายอดขายแตะ 500 ล้านบาทภายในปี 2571 เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อผ่านแคมเปญและโปรโมชั่นสุดปัง
นายธนโชติ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งมายาวนานกว่า 40 ปี และเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก เราได้นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูป มาต่อยอดสร้างแบรนด์คิวเฟรช ด้วยเป้าหมายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่อร่อย มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค
“เราเห็นโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถการแข่งขันของแบรนด์ในระยะยาว”
โดยในปี 2567 พอร์ตธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งภายใต้กลุ่มไทยยูเนี่ยนนั้นประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กุ้ง (สัดส่วน 59% รายได้ 2,350 ล้านบาท) แซลมอนและปลากะพง (สัดส่วน 21% รายได้ 850 ล้านบาท) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทาน (สัดส่วน 18% รายได้ 700 ล้านบาท ) และซีฟู้ดสแน็ค (สัดส่วน 2% รายได้ 100 ล้านบาท ) ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบรับจ้างผลิต (Private Label) และภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองอย่างคิวเฟรช
ปัจจุบันธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทยมีการเติบโตต่อเนื่องและมีฐานลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจค้าส่ง รีเทล โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน ไปจนถึงอีคอมเมิร์ซ โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลาย ทั้งอาหารประเภทพร้อมปรุง (Ready to Cook) และอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งของแบรนด์คิวเฟรช ปัจจุบันประกอบด้วยกุ้ง 42% และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื่นๆ เช่น แซลมอน ปลากะพงขาว ฮามาจิ และหอยเชลล์ รวมกันอีก 58% ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของพอร์ตผลิตภัณฑ์และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มไลน์สินค้าอีกเช่น ปลาหมึก และตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำตลาดซีฟู้ด รอว แมทิเรียล (Seafood Raw Material) ภายในปี 2571 เช่นกัน
นางสาวพนิตตา มิ่งสูงเนิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แบรนด์คิวเฟรช กล่าวว่า “คิวเฟรชตั้งเป้าหมายการเติบโตภายใน 3 ปี จากยอดขาย 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท ภายในปี 2571 โดยใช้ 3 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโต ได้แก่ 1. Customer Centricity หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. Customer Segment Expansion การขยายฐานลูกค้า โดยใช้ดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์ และ 3. Strategic Partnership & Co-Innovation หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อตอบรับเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา
“ที่ผ่านมา เรามีการจับมือกับพันธมิตรร้านอาหารระดับพรีเมียมเพื่อรังสรรค์เมนูที่สอดรับกับกระแส Chef’s Table และไฟน์ไดน์นิ่ง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอาหารประเภทสตรีทฟู้ดกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เนื่องจากเป็นอาหารที่เข้าถึงง่าย รับประทานได้ทุกวัน และมีตัวเลือกที่หลากหลาย คิวเฟรช จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Ready to cook - Value-added ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก และในโอกาสครบรอบ 8 ปี รวมทั้งการจับมือกับพันธมิตร 8 ร้านดัง เพื่อรังสรรค์เมนูพิเศษที่ใช้วัตถุดิบจากคิวเฟรช”
ช่วงนี้ออเดอร์ของตลาดเข้ามามาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันด้านราคาและงขยายสาขาของสุกี้หม้อไฟหลายแบรนด์ ซึ่งเราก็มีออเดอร์ในส่วนนี้มาก แต่ว่าแต่ละแห่งก็มีมาตรฐานและมีความต้องการที่่ต่างกันไป
ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ของคิวเฟรช มาจาก โมเดิร์นเทรด 30%, ฟู้ดเซอร์วิส 30%, อุตสาหกรรมโรงงาน 29%, โรงแรม 10% และอีคอมเมิร์ซ 1%
สำหรับรายได้ของกลุ่มธุรกิจแช่แข็ง ไทยยูเนียน มีประมาณ 36,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากประเทศไทย 14,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ รายได้จากในไทย 4,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 และเป็นรายได้ที่ส่งจากไทยไปไปอเมริกา 4,500 ล้านบาท รองลงมาคือ ส่งออกไปญี่ปุ่น ส่งออกไปยุโรป ส่งออกไปเกาหลี เป็นต้น
ในโอกาสพิเศษที่แบรนด์คิวเฟรชครบรอบ 8 ปี เราได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดกระตุ้นยอดขาย “Sealebration” รวมมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท มอบสิทธิพิเศษและความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค ด้วยโปรโมชันและกิจกรรมลุ้นของรางวัลแบบจัดเต็ม โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 พร้อมกันนี้เตรียมพบกับอีเวนท์พิเศษ “8th Birthday Sealebration” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงาน มีคอนเสิร์ตจากศิลปิน LYKN ชื่อดัง มีเมนูพิเศษจาก 8 ร้าน Premium Street Food และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย