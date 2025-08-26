SCNจับมือ CIMC Enric ลุยตลาด LNG และLBMรับดีมานด์

“สแกน อินเตอร์” เดินหน้าพัฒนา Liquefied Natural Gas (LNG) ก๊าซธรรมชาติเหลว และ Liquefied Biomethane (LBM) ไบโอมีเทนเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งในไทย ตอบโจทย์กระแสพลังงานสะอาด และ Net Carbon Zero การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เสริมสร้างศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต
นายธัญชาติ กิจพิพิธ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีไอเอ็มซี เอ็นริก เอนเนอร์ยี่ อีควิปเมนท์ (ซูโจว) จำกัด (CIMC Enric) เพื่อวางรากฐานความร่วมมือด้านธุรกิจพลังงานสะอาด โดยมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา LNG สำหรับภาคยานยนต์และ LBM สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ
การจับมือครั้งนี้สะท้อนถึงจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย
โดย SCN ซึ่งมีรากฐานมั่นคงจากธุรกิจ NGV และเครือข่ายสถานีบริการที่แข็งแกร่งทั่วประเทศ นำไปสู่การต่อยอดศักยภาพร่วมกับ CIMC Enric ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ CIMC Group (China International Marine Containers Group) กลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีเครือข่ายธุรกิจกว่า 100 ประเทศ และเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของจีน รวมถึงระบบโซลูชันครบวงจรด้านพลังงานไฮโดรเจนอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน
“การลงนามใน MOU กับผู้บริหาร คุณฉิน ไชว์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จาก CIMC Enric ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ SCN ในการต่อยอดจากธุรกิจ NGV สู่ LNG และ LBM ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต โดยการจับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง CIMC Enric จะนำทั้งเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญระดับสากลเข้ามาเสริมแกร่งให้ SCN ไม่เพียงขยายขอบเขตธุรกิจ แต่ยังสร้างฐานรากที่มั่นคง พร้อมผลักดันการเติบโตระยะยาว และยืนหยัดเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง” นายธัญชาติ กล่าว
ดังนั้น การลงนามครั้งนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญ ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมรากฐานให้ SCN ก้าวสู่การเติบโตครั้งใหม่อย่างมั่นคง จากธุรกิจ NGV ไปสู่ LNG และ LBM ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ SCN ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดที่พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและภูมิภาค