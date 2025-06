PTTT เซ็นสัญญาจัดหา LNG ให้ Centrica ชี้เป็นการขาย LNG ระยะยาวนอก ปท.ไทยครั้งแรก

บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTT International Trading Pte., Ltd. หรือ PTTT) ลงนามใน Heads of Agreement (HOA) สำหรับการจัดหาและขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวกับบริษัท Centrica LNG Company Limited (Centrica) โดยมี นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางธนันต์พร ตั้งพิทักษ์กุล รักษาการกรรมการผู้จัดการ PTTT และ Mr. Arturo Gallego, Executive Vice President, Global Head of LNG, Centrica ร่วมพิธี เมื่อเร็วๆ นี้การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาขาย LNG ระยะยาวนอกประเทศไทยของ PTTT เป็นครั้งแรก โดย PTTT จะเป็นผู้จัดหา LNG ให้แก่ Centrica ในภูมิภาคเอเชียระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน LNG โดยเน้นการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ LNG เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งสององค์กรผ่านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดพลังงานระหว่างประเทศ เป็นก้าวสำคัญของ PTTT ที่สร้างการเติบโตในตลาดการค้า LNG ระดับสากลอย่างยั่งยืน