ASP มอง SET รับแรงหนุนปัจจัยใน-ตปท.แนะหุ้น Top Pick MTC, BEM, SCGP

บล.เอเซีย พลัส (ASP) เปิดเผยบทวิเคราะห์ว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มสดใสขึ้นจากทั้งปัจจัยต่างประเทศและในประเทศ หลังตลาดหุ้นโลกปรับตัวบวกแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ดีดตัวขึ้น +1.9% ถึง +3.9% สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ลดลงสู่ระดับ 4.25% ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบาย ถือเป็นสัญญาณคาดการณ์ ดอกเบี้ยขาลง ที่ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ ในการประชุม Jackson Hole ประธานเฟด Jerome Powell ยังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ยรอบเดือนกันยายน โดยให้น้ำหนักกับความเสี่ยงด้านแรงงานที่อ่อนแอมากขึ้น
ด้านปัจจัยในประเทศ ไทยมีโอกาสเห็นมาตรการประคับประคองเศรษฐกิจทั้งด้านการคลังและการเงิน โดยตลาดยังคาดว่า กนง. อาจปรับลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่เช้าวันนี้จับตาตัวเลขส่งออกและนำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน
ASP ประเมินว่า สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะได้แรงหนุนจากเม็ดเงินที่ไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง ภายใต้ความคาดหวังวัฏจักรดอกเบี้ยโลกขาลง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าช่วยหนุน Fund Flow ต่างชาติ อีกทั้งในอดีตพบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ตลาดหุ้นไทยมักปรับขึ้นได้เฉลี่ยราว 10% ใน 2 เดือนถัดมา
กลยุทธ์การลงทุน เน้น 3 ธีมสำคัญ ได้แก่
หุ้นวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง (MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC)
หุ้นรับบาทแข็ง (GULF, BGRIM, GPSC)
หุ้นใหญ่ Beta สูง (DELTA, WHA, AMATA, PTTGC, SCGP, AAV, SCC, AOT, SJWD, ERW, CENTEL)
โดย ASP แนะนำ Top Pick ได้แก่ MTC, BEM และ SCGP มองว่าตลาดยังมี Upside และความเชื่อมั่นฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง