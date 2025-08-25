TACC เปิดตัว OHIGE no PON Meets Bangkok

สุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลิขสิทธิ์และธุรกิจใหม่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ในฐานะตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ OHIGE no PON (โอฮิเงะโนะพอน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณยู ชุน ลู ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (ซ้ายไปขวา), คุณลินดา เชง กรรมการผู้จัดการ และคุณวิชิตา งามทับทิม ผู้จัดการฝ่ายขาย ริเวอร์ซิตี้แบงค็อก เนื่องในโอกาสเปิดตัว OHIGE no PON Meets Bangkok Pop-Up Shop ป็อปอัพช็อปแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดโดย ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับแบรนด์สุดสร้างสรรค์จากญี่ปุ่น OHIGE no PON ภายใต้คอนเซ็ปต์ “OHIGE no PON Meets Bangkok” ที่จะชวนทุกท่านไปพบกับโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความน่ารัก และความคิดสร้างสรรค์ และร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับสินค้าสุด Exclusive จาก OHIGE no PON ที่จัดจำหน่ายเฉพาะในป็อปอัพครั้งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับกรอบ Photo Booth สุด Exclusive และ กิจกรรมที่ผู้ชมทุกเพศทุกวัยจะต้องตกหลุมรัก ที่ The Gallery Shop ชั้น 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2568