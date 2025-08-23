แบงก์รวงข้าว เปิดตัวทดสอบ Q Wallet รับกระแส TouristDigiPay ระบบชำระเงินไร้พรมแดน ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธนาคารกสิกรไทย เดินหน้ายกระดับระบบการเงินไทยสู่ยุคใหม่ เปิดตัวการทดสอบ “Q Wallet” กระเป๋าเงินดิจิทัลที่พัฒนาจากเทคโนโลยีบล็อกเชน พลิกโฉมระบบการชำระเงินไร้พรมแดน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและร้านค้าไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย สามารถนำ USDC แลกเปลี่ยนเป็น THBS (Programmable Payment) ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกลไกการรักษามูลค่าในรูปแบบเงินฝากสกุลบาทที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการในประเทศไทยได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้ชำระเงินผ่านระบบ THAI QR Payment กับร้านค้าได้ ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศ เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไร้เงินสด มุ่งยกระดับบริการทางการเงินของไทยสู่ระดับสากล
นายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้มีการเริ่มทดสอบ Q-money ซึ่งเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน (E-money on Blockchain) ใน Regulatory Sandbox ในปีที่ผ่านมา โดยใช้ Quarix เป็นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งพัฒนาโดย บจก.ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น (Orbix Technology) ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย และล่าสุดได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็น “Q Wallet” ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยตอบโจทย์ทั้งลูกค้าชาวไทยด้วย Q-money ที่สามารถโอนและชำระเงินผ่านการ Scan QR ได้ และนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย THBS ให้สามารถใช้จ่ายในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย คล่องตัว และไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคการเงินไร้พรมแดน พร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสู่ระดับสากล ภายใต้การทดสอบของ Enhanced Regulatory Sandbox และ Digital Asset Regulatory Sandbox ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการใช้งาน Q Wallet ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้ THBS ชำระเงินผ่าน THAI QR Payment กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 แห่ง ในพื้นที่ที่กำหนด ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม ร้านสปา รวมถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา โดยสามารถสมัครใช้งาน Q Wallet ได้ง่ายผ่านสมาร์ตโฟน พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และแสดงข้อมูลธุรกรรมอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทยที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนธุรกรรม ภายในระยะเวลาการทดสอบ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
"การเปิดตัว Q Wallet ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของธนาคารกสิกรไทยในการยกระดับบริการทางการเงินของไทยสู่เวทีโลก และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินยุคใหม่ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วมุมโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ของธนาคารในการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ใช้งานง่าย ปลอดภัย รวมถึงช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง" นายกรินทร์ กล่าว
นอกจากนี้ Q Wallet ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าและกิจการไทยในการเข้าถึงลูกค้าต่างชาติ ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในระยะยาว