เมอร์เคิล แคปปิตอล เผย Ethereum มีโอกาสพุ่ง

เมอร์เคิล แคปปิตอล จัดสัมมนาพิเศษ “Ethereum โอกาสยังมี หรือหมดเวลาแล้ว?”จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ พุ่งแตะ All Time High ก่อนปรับฐาน เม็ดเงินสถาบันไหลเข้า กฎหมายหนุน บริษัทใหญ่สะสมต่อเนื่อง โอกาสทองที่นักลงทุนไม่ควรพลาด
นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เมอร์เคิล แคปปิตอล จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Ethereum โอกาสยังมี หรือหมดเวลาแล้ว?” มองทิศทางการลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Ethereum ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกในเวลานี้
โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา Ethereum ปรับตัวจากระดับ 3,500 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาล (All Time High) ที่ 4,800 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับฐานลงมาที่ประมาณ 4,100 ดอลลาร์ ขณะที่ระดับต่ำสุดในรอบปีอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์ การปรับตัวดังกล่าวสะท้อนถึงความผันผวนและการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญในตลาด ขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตระยะยาว
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อน Ethereum ในรอบนี้มาจาก 3 ด้านหลัก ได้แก่ การไหลเข้าของเม็ดเงินสถาบันซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาด จากเดิมที่มีเพียงนักลงทุนรายย่อย ปัจจุบันสถาบันการเงินรายใหญ่เริ่มเข้ามามีบทบาท โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและมอง Ethereum เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาว
อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยด้านกฎหมาย เช่น การประกาศใช้ Genius Act ที่เอื้อต่อการใช้ Stablecoin และความชัดเจนในสถานะของ Ethereum ที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ (Security) ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการลงทุน นอกจากนี้ กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ Ethereum สามารถสร้างผลตอบแทนจากการถือครอง (Yield) ได้ในระดับ 3–4% ต่อปี ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมากสำหรับนักลงทุนสถาบันที่นิยมลงทุนระยะยาว ข้อมูลล่าสุดยังระบุว่า กระแสเงินทุนไหลเข้าผ่าน Ethereum ETF ทำสถิติสูงสุดใหม่ แสดงถึงการยอมรับที่กว้างขึ้นในตลาดโลก
อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือการที่บริษัทขนาดใหญ่เริ่มทยอยสะสม Ethereum เป็นทุนสำรององค์กร (Corporate Reserve) คล้ายกับกรณีของ Strategy ที่เคยทำกับ Bitcoin โดย Bitmine และ Sharplink เป็นสองบริษัทที่เริ่มต้นชัดเจน โดยเฉพาะ Bitmine ที่ตั้งเป้าเก็บสะสมถึง 5% ของ Supply Ethereum ทั้งหมด หรือราว 6 ล้าน ETH ปัจจุบันเก็บแล้ว 1.5 ล้าน ETH ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ตัวเลขดังกล่าวมากกว่าการถือครองของ Ethereum Foundation หลายเท่า และสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้เล่นรายใหญ่ที่มอง Ethereum เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในอนาคต
ด้านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic) นักลงทุนยังคงติดตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างใกล้ชิด โดยตลาดให้น้ำหนักสูงต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง แม้อาจมีความผันผวนระยะสั้นจากความไม่แน่นอน แต่แนวโน้มระยะกลางและยาวยังถือว่าเป็นบวกต่อคริปโทเคอร์เรนซี
สำหรับ Bitcoin แม้ยังคงมีบทบาทเป็นสินทรัพย์หลักด้วยมูลค่าตลาด (Market Cap) ที่ติดอันดับ 7 ของโลก แซงหน้าเงิน (Silver) และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่บางแห่ง แต่ในรอบนี้ Ethereum กำลังแสดงศักยภาพการครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 7% สู่ 14% และยังมีโอกาสขยับไปแตะระดับสูงสุดเดิมที่ 22% หรือสูงกว่า หากพิจารณาจากการเข้ามาของเม็ดเงินสถาบันและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
จากปัจจัยทั้งหมดมองว่า Ethereum ยังไม่หมดเวลา แต่กลับอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่หาได้ยากในประวัติศาสตร์สินทรัพย์ดิจิทัล การเข้ามาของสถาบัน กฎหมายที่เอื้ออำนวย การยอมรับที่เพิ่มขึ้น และการสะสมของบริษัทเอกชน ล้วนสะท้อนถึงโอกาสที่ยังคงเปิดกว้าง นักลงทุนที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อาจมองช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และอาจไม่เกิดขึ้นอีกใน 10–20 ปีข้างหน้า