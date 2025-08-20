รัสเซียคาด “รูเบิลดิจิทัล” หนุนเศรษฐกิจมอสโกว์ 3.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

รายงานล่าสุดจากสำนักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งชาติรัสเซีย (NRA) จุดกระแสฮือฮาในตลาดการเงินโลก เมื่อเผยว่าการเปิดตัว “รูเบิลดิจิทัล” หรือ CBDC ของรัสเซีย จะสามารถอัดฉีดเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจได้มากถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2574 ท่ามกลางเสียงกังขาจากภาคการธนาคารและผู้เชี่ยวชาญ ว่านี่คือโอกาสทอง หรือแค่การทดลองที่เสี่ยงทำลายเสถียรภาพทางการเงิน
NRA ฟันธง รูเบิลดิจิทัลจะสร้างรายได้มหาศาล
สำนักข่าว RBC และ TASS รายงานตรงกันว่า NRA ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางรัสเซีย เผยแพร่รายงานเชิงวิเคราะห์ ระบุว่าการใช้รูเบิลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจะเริ่มส่งผลเชิงบวกตั้งแต่ปี 2572 โดยมีการประเมินว่าภายในปี 2574 เศรษฐกิจรัสเซียจะได้รับเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 260,000 ล้านรูเบิล หรือราว 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
รายงานยังระบุว่าธุรกิจขนาดใหญ่ของรัสเซียมีแนวโน้มสร้างรายได้จาก CBDC สูงถึง 30,000-50,000 ล้านรูเบิล (371-619 ล้านดอลลาร์) ต่อปี ในขณะที่ภาคธนาคารสามารถคาดหวังรายได้เพิ่ม 8 พันล้านรูเบิล (99 ล้านดอลลาร์) ต่อปี ก่อนจะขยายสู่ 61,000 ล้านรูเบิล (755 ล้านดอลลาร์) หลังระบบเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ พร้อมรองรับบริการธุรกรรมอัจฉริยะและการบริหารสภาพคล่ององค์กร
ก้าวแรกปี 2569 - 2571 โอกาสและต้นทุน
รูเบิลดิจิทัลถูกกำหนดให้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2569 โดยธนาคารรายใหญ่ของประเทศจะเป็นกลุ่มแรกที่เปิดให้บริการ ก่อนขยายสู่บริษัทขนาดเล็กภายในปี 2570 –2571 รัฐบาลยังมีแผนนำ CBDC มาใช้ในโครงการสวัสดิการ เช่น เงินอุดหนุนเด็กและบำนาญ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม NRA ยอมรับว่าช่วงแรกของการบังคับใช้ CBDC อาจสร้างภาระต้นทุนแก่ทั้งรัฐและเอกชน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า กำไรสุทธิของธนาคารอาจหดตัว 8–10% เนื่องจากการสูญเสียลูกค้าไปยัง “บริการใหม่” แต่ระบุว่า การขาดทุนระยะสั้นนี้จะถูกชดเชยด้วยรายได้ใหม่ในอนาคต
เสียงค้านจากภาคการเงิน “ไม่เห็นข้อดีของ CBDC”
ไม่ใช่ทุกฝ่ายจะเห็นพ้องกับความทะเยอทะยานของมอสโกว์ โดยเจอร์เมน เกรฟ ประธาน Sberbank ธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซีย แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า เขา “ไม่เห็นข้อได้เปรียบที่แท้จริง” ของการออกสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชนหรือธุรกิจ เนื่องจากระบบการเงินของรัสเซียแทบถูกทำให้ดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้ว การสร้าง CBDC จึงอาจเป็นการเพิ่มโครงสร้างซ้ำซ้อนโดยไม่แก้ปัญหาที่มีอยู่จริง
CBDC กับหมากการเมือง BRICS
แม้เสียงคัดค้านจะดังขึ้น แต่รัฐบาลรัสเซียยังเดินหน้าผลักดัน CBDC โดยหวังใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มความโปร่งใสในการทำสัญญาภาครัฐ ลดคอร์รัปชัน และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกับพันธมิตร BRICS ที่ต่างพัฒนาเงินดิจิทัลของตนเองอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะจีนที่เป็นผู้นำในสนามนี้ นักวิเคราะห์ชี้ว่าโซลูชัน CBDC ระหว่างประเทศจะช่วยให้กลุ่ม BRICS ลดการพึ่งพาดอลลาร์ และเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ นำทัพกดดัน
ทั้งนี้รูเบิลดิจิทัลจึงไม่ใช่เพียงนโยบายการเงิน แต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของมอสโกว์ ที่มุ่งตอบทั้งโจทย์เศรษฐกิจภายในและสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศ ขณะที่คำถามยังคงคาใจว่า ความคาดหวังรายได้มหาศาลจะเกิดขึ้นจริง หรือเป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษ ความสำเร็จของโครงการนี้จึงขึ้นอยู่กับทั้งการยอมรับของภาคธุรกิจ ภาคธนาคาร และพลังต้านจากมาตรการคว่ำบาตรโลกตะวันตก ที่อาจตัดสินชะตาอนาคตของ CBDC รัสเซียในที่สุด