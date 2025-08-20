PRM เดินหน้าธุรกิจเชิงรุก เสริมศักยภาพสู่การเติบโตยั่งยืน

พริมา มารีน แจ้งผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รวมถึงภาพรวมผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 2,216.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 482.8 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 4,285.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,252.1 ล้านบาท
กำไรสุทธิในไตรมาส 2/68 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/68 เนื่องจากในไตรมาส 1/68 มีรายการพิเศษจากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเรือย้อนหลัง ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายผันแปรลดลง 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเพียงครั้งเดียว ประกอบกับการรับรู้กำไรจากการขายเรือเก่า 163.6 ล้านบาท หากไม่รวม 2 รายการดังกล่าว กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 สูงขึ้นจากไตรมาส 1/2568 ถึงร้อยละ 30
กำไรสุทธิรอบ 6 เดือน ปี 2568 ปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 เนื่องจากมีการนำเรือ VLCC และเรือ AWB ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และมีรายได้สูงเข้าอู่แห้งตามรอบรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุง และการนำเรือ Aframax มาดัดแปลงเป็นเรือ FSO ตั้งแต่ไตรมาส 3/67 เพื่อกลับมาให้บริการลูกค้าภายใต้สัญญาระยะยาว ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงแน่นอนในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันเรือทั้งหมดได้กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การแข็งค่าของค่าบาทในไตรมาสที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งผลกระทบต่อตัวเลขงบการเงิน เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ รับรู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่คาดว่าผลกระทบของการแข็งค่าของเงินบาทในไตรมาสที่ 3/2568 จะลดลง เนื่องจากนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้น
นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี PRM กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลัก ESG อย่างจริงจัง โดยได้เดินหน้าเชิงรุกลงทุนขยายกองเรือ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยลงทุนเรือให้บริการในธุรกิจ OSV เพิ่มอีก 4 ลำตั้งแต่ครึ่งแรกของปี ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 เติบโตได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับจัดทำ “โครงการแนะนำอาชีพคนเรือ” ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในอาชีพคนเรือแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในสายงานเดินเรืออย่างยั่งยืน