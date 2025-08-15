SPCGกำไรงวด6เดือน 232.8ล้านบาท ชี้ครึ่งหลังปี68ปัจจัยบวก “โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น-ลดภาษีติดตั้งโซลาร์รูฟบ้าน”

เอสพีซีจี ลั่นครึ่งหลังปี68 มีปัจจัยบวกจากโครงการร่วมทุน Kagoshima Oura Mega Solar ที่ญี่ปุ่น และมาตรการลดหย่อนภาษีจากการติดตั้งโซลาร์รูฟบ้านอยู่อาศัยในไทยช่วยกระตุ้นดีมานด์ ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปีนี้ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 922.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 232.8 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น
นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 388.5 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 93.3 ล้านบาท ลดลง 27% และ 33% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2568 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 534.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 139.5 ล้านบาท
ส่วนงวดผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 922.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 232.8 ล้านบาท
โดย 6 เดือนแรกปี 2568 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งสิ้น 189.5 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านหน่วยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 422,316,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 1 กันยายน 2568 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลวันที่ 12 กันยายน 2568 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
นางวันดี กล่าวว่าการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะได้รับผลดีต่อเนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kagoshima Oura Mega Solar ในเมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 ซึ่ง SPCG ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบ้านอยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 เพื่อสนับสนุนประชาชนอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟที่เพิ่มขึ้น