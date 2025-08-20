โบรกชี้เป้าหุ้นสายการบิน-โรงแรมรับอานิสงส์ ททท.แจก 'ตั๋วบินฟรี' ไป-กลับในประเทศ 2 แสนคน

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ 6 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เตรียมเสนอมาตรการ "แจกตั๋วบินฟรี" สำหรับเส้นทางบินในประเทศแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 200,000 คน (รวม 400,000 ที่นั่ง) โดยจะใช้งบประมาณ 700 ล้านบาทจากงบกลางเพื่อสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารคนละ 3,500 บาท (ไป-กลับ) ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 68
แม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยรวมจะเริ่มชะลอตัวลงและคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน แต่เป็นไปตามฤดูกาลปกติของช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี ส่วนการแจกตั๋วเครื่องบินจะช่วยหนุนการท่องเที่ยวในประเทศได้ดี อย่างไรก็ตาม การกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นของนักท่องเที่ยวอินเดียจากวันหยุดยาวช่วยชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวจากจีนได้บางส่วน ทำให้เราคาดว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวรวมจะยังชะลอตัวลง WoW ได้ต่อ
ในระยะสั้น การจัดงาน FIVB Volleyball Womens World ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-7 ก.ย.68 ในเมืองหลักอย่างกรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และนครราชสีมา น่าจะช่วยหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมและนักท่องเที่ยวจีนไม่หดตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายเดือน ส.ค.-ก.ย.
นอกจากนี้ เรามองว่ามาตรการแจกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 200,000 คนหรือ 4 แสนที่นั่งในช่วงโลว์ซีซัน (ก.ย.-พ.ย.68) จะส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวในประเทศอย่างมาก โดยหุ้นที่จะได้รับประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ในประเทศ ได้แก่ ERW, CENTEL, MINT, SHR ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวรวม YTD ยังคงหดตัวลง -7% YoY โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสู่ช่วง Low season ของไทย
มุมมองต่อกลุ่มสายการบิน เรามองเป็นบวกที่จะช่วยกระตุ้นผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศให้เดินทางเข้าไทยมากขึ้น รวมถึงมีการต่อเครื่องเพื่อเดินทางในประเทศด้วย โดยสำหรับ AAV ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชียมีส่วนแบ่งการตลาดเส้นทางบินในประเทศสูงสุดที่ 40% จากแคมเปญแจกตั๋วบินฟรี 200,000 คน (ไป-กลับรวม 400,000 ที่นั่ง) หากใช้สมมติฐานส่วนแบ่งการตลาดนี้ จะคิดเป็นจำนวนผู้โดยสารประมาณ 160,000 คน หรือประมาณ 1.5% ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดของ AAV ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเรายังคงแนะนำ "ขาย" AAV โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 1.20 บาท อิงจากกำไรต่อหุ้นปี 2568 (2025E) ที่ 13.0 เท่า ซึ่งคิดเป็น -0.75SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปี ทั้งนี้ แนวโน้มการดำเนินงานปกติในไตรมาส 3/2568 ยังคงคาดว่าจะขาดทุนมาก และผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 และ 2569 ยังมีความเสี่ยง (downside) จากการฟื้นตัวที่ช้าของนักท่องเที่ยวจีนและการแข่งขันด้านราคาที่อาจรุนแรงมากขึ้น
การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว เรายังคงประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวรวมในปี 68 ไว้ที่ 34.5 ล้านคน ซึ่งลดลง 3% YoY และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะอยู่ที่ 5 ล้านคน ลดลง 26% YoY โดยคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนในไตรมาส 4/2568 ขณะที่ความเสี่ยงในประเทศเริ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้
การประเมินมูลค่า/ปัจจัยหนุน/ความเสี่ยง เราให้น้ำหนักการลงทุนเป็น "เท่ากับตลาด" และเลือก ERW เป็นหุ้นเด่น (Top pick) ของกลุ่ม โดยแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.00 บาท มีมูลค่าที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่ P/E ratio ปี 68 ที่ 15 เท่า ถูกสุดเมื่อเทียบกับ MINT และ CENTEL ที่ 16 เท่า และ 21 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ คาดแนวโน้มกำไรในไตรมาส 3/68 จะหดตัว YoY แต่จะเพิ่มขึ้น QoQ เนื่องจากผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/68 และจะฟื้นตัวได้ดีในไตรมาส 4/68