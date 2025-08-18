BANPUลุยลงทุน “พลังงานอนาคต” ตามแผน"Energy Symphonics"

"บ้านปู" เผยครึ่งปีแรกขับเคลื่อนกลยุทธ์ "Energy Symphonics" ในประเทศยุทธศาสตร์ มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนในธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจพลังงานอนาคต เพิ่มประสิทธืภาพบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ หนุนเงินทุนเป็นสินทรัพย์ศักยภาพสูง เน้นต้นทุนองค์กร พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ลดต้นทุนในธุรกิจเหมือง หนุน EBITDA ตามเป้า
ในครึ่งปีแรก 2568 ทั้งขยายแหล่งก๊าซบาร์เน็ตต์และรุกโครงการ CCUS ในสหรัฐฯ เพิ่มการลงทุนในธุรกิจกักเก็บพลังงานในออสเตรเลีย และเริ่มก้าวแรกกับการลงทุนในธุรกิจนิกเกิลในอินโดนิเซีย รวมทั้งยังคงเน้นลดต้นทุนทั้งองค์กร ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน ความคืบหน้าทั้งหมดนี้ตอกย้ำบทบาทของบ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสมดุลด้านพลังงานและขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งหลังปีนี้ คาดว่ายังแข็งแกร่งจากราคาขายที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งก๊าซธรรมชาติที่ระดับ 3.5-4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ส่วนราคาถ่านหินปรับตัวสูงจากครึ่งปีแรก 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ล่าสุดอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะราคาขายไฟฟ้าในสหรัฐฯ ก็สูงขึ้น รวมทั้งโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ที่ขยายเพิ่ม
อย่างไรก็ดี ไตรมาส 4 ปีนี้จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามา หลังจากซื้อกิจการ Bedrock Production, LLC เจ้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจกลางน้ำในแหล่งบาร์เน็ตต์ รัฐเท็กซัส คาดทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะส่งผลให้กำลังการผลิต BKV Corporation (BKV) เพิ่มขึ้นอีก 108 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจากปัจจุบันผลิตอยู่ที่ระดับ 800-900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปี 69 คาดจะเพิ่มเป็นกว่า 1,000 ล้านลูกบาศ์ฟุตต่อวัน โดยจะรับรู้รายได้เต็มปี นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าซื้อกิจการแหล่งก๊าซในสหรัฐฯ เพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ จากปัจจัยที่ดีขึ้นช่วงครึ่งหลัง จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง เทียบกับครึ่งแรกที่มีผลขาดทุนสุทธิ 42.76 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,428 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยมองว่าผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง มีโอกาสน้อยมาที่จะขาดทุนอีก และมั่นใจว่าภาพรวมทั้งปี 2568 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เป็นไปตามเป้า ที่ปกติจะอยู่ที่ระดับ 1,200-1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยช่วงครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 571 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 19,144 ล้านบาท
สำหรับธุรกิจถ่านหินช่วงครึ่งปีแรกพบว่าราคาอ่อนตัวลงมา ส่งผลให้ EBITDA ปรับตัวลดลง แต่ในไตรมาส 3 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน โดยยังคงเป้าการขายรวมที่ 43.6 ล้านตัน แบ่งเป็นที่อินโดนีเซีย 27.8 ล้านตัน ,ออสเตรเลีย 7.8 ล้านตัน จีนและมองโกเลีย 8 ล้านตัน โดยในช่วงครึ่งปีแรกทำยอดขายได้แล้วกว่า 20 ล้านตัน ส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I และ Temple II พบว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในสหรัฐฯที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ Data Center มีการเติบโตมาก ทำให้ธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดีมานด์จากเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าปีนี้อากาศไม่ร้อนมาก แต่กระแสไฟฟ้าที่ขายและมีการจ่ายเข้าระบบยังสูงและไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการ Data Center ชั้นนำหลายรายได้ชวนร่วมลงทุน ซึ่ง BANPU อยู่ระหว่างการพิจารณานร่วมทุนกับพันธมิตรในไทยและมองถึงโอกาสการจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และระบบทำความเย็นแต่รอความชัดเจนนโยบายจากภาครัฐก่อน
นายสินนท์กล่าวอีกว่าช่วงครึ่งแรกปีนี้ BANPU ขยายการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics โดยมุ่งบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ (Portfolio Optimization) เพื่อให้หมุนเวียนเงินทุนเป็นสินทรัพย์ศักยภาพสูง ควบคู่กับการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน (Operations & Cost Excellence) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ลดต้นทุนในธุรกิจเหมือง รวมถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุน (Rebalanced Capital Structure) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว