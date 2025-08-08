บ้านปูร่วมเสวนา “บทบาทกรรมการบริษัทกับโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางความท้าทายภูมิรัฐศาสตร์” ในเวที National Director Conference 2025

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Economic Game - The Board Capturing Trade Opportunities Amid Geopolitics for Sustainable Victory” ภายในงาน National Director Conference 2025 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
นายสินนท์ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของพลังงานว่า จากความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ละประเทศต่างมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการพัฒนาพลังงานที่สอดรับกับเทรนด์ดูแลโลก พร้อมมองว่าธุรกิจพลังงานมีความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากเป็นต้นทางของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันกลยุทธ์การพัฒนาผู้นำที่เข้มแข็งในแต่ละประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพร้อมตัดสินใจได้ทันท่วงทีเพื่อสร้างโอกาสและลดผลกระทบจากความท้าทายต่างๆ
