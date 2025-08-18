JMART เร่งเครื่องยอดขายมือถือและสุกี้ตี๋น้อยดันกำไรแกร่ง

กลุ่มเจมาร์ท ประกาศเดินเกมรุกครึ่งปีหลัง 2568 เต็มสปีด จัดทัพทุกหัวหอกธุรกิจเร่งขยายสเกล ทั้งมือถือที่เข้าสู่ไฮซีซัน เสริมทัพด้วยสินเชื่อโทรศัพท์มือถือ พร้อมทำ Sandbox ปล่อยสินเชื่อ iPhone เพิ่มเติม อีกทั้ง JMT เตรียมซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มราว 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ “สุกี้ตี๋น้อย” อีกหนึ่ง Key Driver ผลักดันกำไร เตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่เร็วๆ นี้ ด้านบริษัทร่วม SINGER – SGC มองครึ่งปีหลังพีค เพิ่มแบรนด์ใหม่หนุนพอร์ตสินเชื่อมือถือ พร้อมขยายเครือข่ายสินเชื่อมือถือผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JMART) เปิดเผยว่า กลยุทธ์ครึ่งปีหลังจะต่อยอดจากผลงานครึ่งปีแรกที่มีรายได้รวม 7,548 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 251 ล้านบาท โดยมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ Commerce Tech และ FinTech ภายใต้การสร้างสเกลและการใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังเดินหน้าต่อยอดพลัง Synergy Ecosystem ที่เชื่อมโยงทุกธุรกิจในกลุ่มเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังวางรากฐานด้านประสิทธิภาพการแข่งขัน ความคล่องตัวในการปรับตัว และการสร้างโมเดลรายได้ใหม่ ๆ ที่จะผลักดันให้ผลกำไรของกลุ่มเจมาร์ทแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับบริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่าง สุกี้ตี๋น้อย ซึ่ง JMART ถือหุ้น 30% ยังคงสร้างกระแสเงินสดและกำไรต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 582 ล้านบาท โดย JMART รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 169 ล้านบาท (หลังหักการปันส่วนราคาซื้อหรือ Purchase Price Allocation) และ ณ สิ้นกรกฎาคม 67 มี 87 สาขา พร้อมเดินหน้าเปิดสาขาใหม่โดยเฉพาะในจังหวัดศักยภาพสูง เพื่อสเกลธุรกิจ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านการเปิดตัวเมนูใหม่ และเตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันในอนาคต คาดเปิดตัวในเร็วๆ นี้ สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
ด้าน นายดุสิต สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (Jaymart Mobile) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี ครึ่งปีหลังเตรียมรับแรงหนุนจากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธง ควบคู่กับการต่อยอดธุรกิจสินเชื่อมือถือ “Lock Phone” โดยร่วมกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (KBJ) ภายใต้โครงการ Samsung Finance+ และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SGC) ภายใต้ SG Finance+ ที่ทำผลงานโดดเด่นในไตรมาส 2 และยังมีแผนรุกสินเชื่อ iPhone เพิ่มเติม คาดเห็นความคืบหน้าในไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะยกระดับพอร์ตสินเชื่อมือถือให้ขยายตัวจากฐานเดิมที่ Samsung และ China Brand ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกว่า 75%
ทั้งนี้ เจมาร์ท โมบาย ตั้งเป้าครึ่งปีหลังเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เดินหน้ากลยุทธ์ Affordable Campaign ขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาดร่วมกับบริษัทในกลุ่ม เช่น การทำ J Point Adoption รวมทั้ง กลยุทธ์ Financial Destination ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อมือถือภายใต้ความเสี่ยงต่ำ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย Jaymart Network ที่ปัจจุบันมีดีลเลอร์ราว 2,940 ราย ครอบคลุม 74 จังหวัด และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานรายได้ที่แข็งแกร่ง ขณะที่ การขยายสาขาอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจับมือห้างค้าปลีกชั้นนำ โดยปัจจุบันมี 274 สาขาทั่วประเทศ เสริมด้วยบริการ Mobile Care Protection ที่ร่วมกับ SGC เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
นอกจากนี้ เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์ด้านพลังงานสะอาด เจมาร์ท โมบาย ยังจับมือกับ JGS Synergy Power (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง, เจมาร์ท และซิงเกอร์ประเทศไทย เพื่อกระจายพอร์ตสินค้า Solar Rooftop ผ่านเครือข่ายร้านเจมาร์ทและตัวแทนขายซิงเกอร์ทั่วประเทศ
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) ในครึ่งปีหลังวางแผนซื้อหนี้ไม่มีหลักประกันเพิ่มอีก 20,000–25,000 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกปิดดีลซื้อมูลหนี้ก้อนใหญ่เข้ามาแล้ว 20,000 ล้านบาท ดันพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพ ณ สิ้นมิถุนายนทะลุ 568,428 ล้านบาท และมั่นใจการจัดเก็บหนี้และการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี หนุนกำไรครึ่งปีหลังฟื้น หลังจากผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2568 พร้อมจ่ายคืนหุ้นกู้ตามนัดในปีนี้ และปีหน้า
อีกทั้ง ในครึ่งปีแรก JMT ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL) จำนวน 259 ล้านบาทแบบอนุรักษ์นิยม จากพอร์ตที่จัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ โดยคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้กลับเมื่อการจัดเก็บกลับสู่ภาวะปกติ และยังมีเงินในกระบวนการบังคับคดีที่เตรียมทยอยรับรู้กลับมา ทั้งจากบริษัทย่อย JAM และ JK AMC ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนผลตอบแทนในอนาคต พร้อมกันนี้ ยังเริ่มทรานส์ฟอร์มด้วยแพลตฟอร์ม Digital AMC นำ AI เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน และเพิ่มศักยภาพทีมงานในการติดต่อกับลูกค้า
อย่างไรก็ดี ภาพรวมธุรกิจซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหาร JMT ใช้เงินลงทุนตลอดโครงการที่ทำมากว่า 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 38,000 ล้านบาท เก็บเงินได้แล้วประมาณ 98% ของเงินลงทุน สะท้อนธุรกิจที่มีศักยภาพ และนับเป็นการบริหารหนี้ NPL ในระบบ สนับสนุนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J) เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ภายใต้แบรนด์ The Jas, JAS Urban และ JAS Green Village รวม 8 สาขา แม้ในปีนี้ไม่มีการเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากบริษัทโฟกัสสินทรัพย์ในมือให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับศูนย์การค้าชุมชนด้วยพาร์ทเนอร์รายใหม่ผู้เช่าหลักแบรนด์ดังเข้ามาสนับสนุน ตั้งเป้า Occupancy rate สิ้นปีเติบโตแตะ 95% และขยายธุรกิจ IT Junction ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สร้างความแข็งแกร่งรับมือเศรษฐกิจที่ท้าทาย
ด้าน นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) ตั้งเป้าครึ่งปีหลัง 2568 รายได้เติบโต 20% จากแรงหนุนพอร์ตสินเชื่อ “Lock Phone” และโอกาสขยายธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริหารกลุ่มสินค้ามือสอง (Inventory) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลค่าหลักสำคัญมาจากตู้เติมน้ำมัน ซึ่งบริษัทวางเป้าการขยายจุดตั้งตู้เติมน้ำมันในทำเลศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งสิ้นไตรมาส 2 มีแล้วกว่า 2,000 จุด
นอกจากนี้เดินหน้าเพิ่มช่องทางค้าปลีกผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เสริมเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายมือถืออีก 600 ราย จากปัจจุบัน 600 ราย พร้อมกันนี้จะเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม SG Finance+ Online for Tele Sale ในเดือนสิงหาคม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รวดเร็วขึ้น ควบคู่กับการตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายบริหารลง 15% เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำกำไร จึงมั่นใจว่าผลงานครึ่งปีหลังจะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก ซึ่งในไตรมาส 2/2568 มีค่าใช้จ่าย One Time
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SGC) บริษัทย่อยของ SINGER โชว์ผลงานไตรมาส 2/2568 แข็งแกร่ง ทำกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีหลังซึ่งเข้าสู่ไฮซีซันของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้สินเชื่อ SG Finance+ ภายใต้โครงการ “Lock Phone” เดินหน้าตามแผนการปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งปี 8,000 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกปล่อยไปแล้ว 3,728 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าหมาย และมีลูกค้าสะสมกว่า 700,000 สัญญาทั่วประเทศ
SGC เดินหน้าขยายความร่วมมือกับ 6 แบรนด์มือถือชั้นนำ ได้แก่ OPPO, VIVO, HUAWEI, XIAOMI, Realme และ Infinix พร้อมเพิ่มแบรนด์ใหม่อย่าง Nothing Phone เข้ามาเสริมพอร์ต อีกทั้งยังอยู่ระหว่างโครงการ Sandbox สินเชื่อ SG Finance+ สำหรับ iPhone เพื่อเตรียมขยายเชิงพาณิชย์ในลำดับถัดไป บริษัทมั่นใจว่าการผสานพลังระหว่างสินเชื่อ “Lock Phone” การเปิดตัวสินค้าใหม่ การขยายช่องทางขาย และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย
ด้านเครือข่ายการจัดจำหน่าย SGC ตั้งเป้าเพิ่มจาก 6,000 แห่งในปัจจุบัน เป็น 7,000 แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ โดยขยายผ่านดีลเลอร์แบรนด์มือถือและเตรียมขยายผ่านสาขาของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ราว 3,000 สาขา พร้อมเสริมบริการ “SG Shield” คุ้มครองหน้าจอแตก เพื่อสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม 13,836 ล้านบาท โดยสินเชื่อ Lock Phone มีสัดส่วน 33% เพิ่มขึ้นจาก 25% ในไตรมาสแรก และตั้งเป้าแตะ 50% ภายในสิ้นปี ซึ่งสะท้อนถึงการกระจายพอร์ตสินเชื่อที่มีศักยภาพและความเสี่ยงต่ำ สนับสนุน NPL ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการบริหารจัดเก็บที่เข้มข้น และธุรกิจ Lock Phone ซึ่งมีระดับ NPL ต่ำ พร้อมปรับลดสัดส่วนสินเชื่อรถทำเงิน (C4C) และสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (HP) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างสมดุล
นอกจากนี้ SGC ยังเตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหม่วงเงิน 500–1,000 ล้านบาท ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง