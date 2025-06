กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยชาวสวนมังคุดภาคตะวันออก เร่งกระจายผลผลิตปลายฤดูสู่ผู้บริโภค

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า แม้จะเป็นช่วงปลายฤดูของมังคุดภาคตะวันออกที่คาดว่าจะหมดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทางในหลายช่องทาง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด ทั้งจากเกษตรกรและผู้บริโภคที่ผ่านมา กรมฯ ได้กระจายผลผลิตมังคุดเข้าสู่ตลาดในประเทศผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ (Makro, Big C, Lotus’s, Tops, The Mall, Go Wholesale), ห้างท้องถิ่น (ห้างซุปเปอร์ชีป จ.ภูเก็ต), ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูป (ตู้เต่าบิน, สายการบินไทยแอร์เอเชีย), กิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศ และ รถ Mobile พาณิชย์สำหรับกิจกรรมล่าสุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Thai Fruits Festival 2025" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการค้าภายใน, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), สภาหอการค้าและหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมมังคุดไทย โดยได้เข้าช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก รวมปริมาณ 100 ตัน เพื่อนำมาจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในราคาถุงละ 40 บาท (ถุงละ 1 กิโลกรัม) โดยจะวางจำหน่ายใน 8,220 สาขา ครอบคลุม 20 จังหวัด (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2568 (รวม 7 วัน) หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เพื่อกระจายผลผลิตสู่มือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว"กรมการค้าภายในขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้ราคามังคุดมีเสถียรภาพ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลไม้ไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรของเรา ส่วนสถานการณ์บริเวณด่านชายแดน กรมฯ กำลังติดตามอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้แล้ว" นายวิทยากรกล่าวทิ้งท้าย