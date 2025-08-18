SFLEXปันผลระหว่างกาล หลังผลงานครึ่งปีแรกผลงานโต

บอร์ด "สตาร์เฟล็กซ์ " ไฟเขียวแจกปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดอัตรา 0.12 บาท/หุ้น พร้อมโชว์ศักยภาพผลงานครึ่งแรกปี 2568 มีรายได้ 959.7 ล้านบาท มีกำไร 118.4 ล้านบาท รับแรงหนุนดีมานด์จากการอุปโภค-บริโภคที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ฟากซีอีโอเดินหน้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดรับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมศักยภาพธุรกิจ รองรับเทรนด์ผู้บริโภค
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นนำในประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2568
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 467.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 452.4 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ มีทั้งการเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้าง และการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ให้กับฐานลูกค้าเดิม โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.7% และมีกำไรสุทธิ 53.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.3%
ส่วนผลงานครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 959.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 937.4 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.1% และมีกำไรสุทธิ 118.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 13.6% สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและการรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ
“แม้ในไตรมาส 2 จะมีวันหยุดยาวมากกว่าปกติ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากความต้องการใช้สินค้ากลุ่มอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การส่งมอบงานที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุน Starprint Vietnam ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทาง ESG โดยเข้าร่วมโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 4 เครื่อง และรถพยาบาลอีก 4 คัน ให้แก่โรงพยาบาล 4 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 13.9 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SFLEX ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชุมชน พร้อมเดินหน้าสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนภารกิจสำคัญเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” ดร.สมโภชน์กล่าว
สำหรับกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง บริษัทฯ เดินหน้าบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 0.99 เมกะวัตต์ และลงทุนเพิ่มอีก 1.5 เมกะวัตต์ คาดเริ่มจ่ายไฟฟ้าในไตรมาส 3/2568 มีการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายการรองรับการผลิตที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตที่สามารถสินค้าที่สามารถ recycle และย่อยสลายได้
นอกจากนี้ SFLEX ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลธุรกิจต้นน้ำ หลายประเภทเพื่อสามารถควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึง Strategic Partner ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุน (Joint Venture) เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต