TM อวดรายได้รวม 331ล.ดีมานด์สินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสูง

เทคโนเมดิคัล ไตรมาส 2 รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 330.91 ล้านบาท เผยเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าเครื่องมือแพทย์และการให้บริการของ The Parents ยืนยันมีกำไรเพิ่มขึ้น 26.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 330.91 ล้านบาท ลดลง 13.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณาโครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2568 จะพบว่าแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองร้อยละ 99 และกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ร้อยละ 1
โดยรายได้ขายของสินค้าในกลุ่มและอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 327.61 ล้านบาท ลดลง 10.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 37.2 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องจากบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขาย ลดการจำหน่ายสินค้าที่มีการแข่งขันสูงและมีกำไรขั้นต้นต่ำ เช่น ถุงมือผ่าตัด ซองฆ่าเชื้อ และถุงเลือด พร้อมทั้งหันไปจำน่ายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนมากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนต่ำและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ กลยุทธ์ดังกล่าวทำให้กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น แม้ยอดขายรวมจะลดลงก็ตาม
รายได้จากการให้บริการ สำหรับงวด 6 เดือนปี 2568 เท่ากับ 4110.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 66.0 เนื่องจากในปี 2568 มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ The Parents Wellness and Rehabilitation Center จำนวนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2567 มีจำนวนคนไข้เฉลี่ย 30 ราย/เดือน ในขณะที่ปี 2568 มีจำนวนคนไข้เฉลี่ย 40 ราย/เดือน
สำหรับกำไรสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เท่ากับ 10.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 164.7 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปีนี้เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ การมีผู้ใช้บริการ The Parents Wellness and Rehabilitation Center มากขึ้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือหมดอายุ และค่าใช้จ่ายพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีต้นทุนทางการเงินลดลงจากการที่ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ส่งผลให้ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าลดลง