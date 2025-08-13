MTLผนึกกำลัง Senior Ecosystem ชูบริการหลากหลายเจาะกลุ่มสูงวัยยุคใหม่

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตตอบรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ มุ่งส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่กลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่ ล่าสุดบริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตร Senior Ecosystem ในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าถึง และเติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์ ให้มีความอุ่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
เมืองไทยประกันชีวิตโดย "เมืองไทยสไมล์คลับ" ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำของประเทศ ตอบโจทย์ กลุ่ม Silver Age ด้วยสิทธิพิเศษและบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง :
• โครงการที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่เพื่อผู้สูงวัยที่ยังกระฉับกระเฉง แต่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและสะดวกสบาย (Independent Living)
• ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลและผู้ดูแลมืออาชีพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบครัน (Nursing Home)
• บริการรถรับ-ส่งพร้อมผู้ดูแล สำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไปพบแพทย์ เดินทางสะดวก ปลอดภัย อุ่นใจทุกเส้นทางด้วยทีมดูแลมืออาชีพ
• โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เน้นการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้สบายใจ ใกล้ชิดครอบครัว (Palliative Care Hospital)
โดยสิทธิพิเศษจากพันธมิตร Senior Ecosystem
Naya Residence
มอบสิทธิพิเศษเข้าพักที่ Naya Residence แบบรายเดือน ในราคาพิเศษ ระยะเวลา: 20 กันยายน 2567 – 31 ธันวาคม 2568
LivWell
มอบสิทธิพิเศษสมัครสมาชิก LivWell และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในราคาพิเศษ ทั้งกิจกรรมกายภาพบำบัด (Physical Therapy) กิจกรรม Brain-Powered Stimulating Activity และร่วมกิจกรรมคลาสออกกำลังกายฟรี ที่ LivWellระยะเวลา: 18 กันยายน 2567 – 31 ธันวาคม 2568
Chersery Home
มอบสิทธิพิเศษส่วนลดบริการ Harmoni Homecare (บริการกายภาพบำบัด) และบริการ Harmoni Mobility ในการเรียกใช้รถรับส่งภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดภูเก็ต พร้อมบริการ Daycare Service บริการตรวจสุขภาพด้านการทรงตัวราคาพิเศษ และส่วนลดค่าห้องพักเพื่อกายภาพบำบัด บริการด้านหัตถการและค่าเวชภัณฑ์ ระยะเวลา: 15 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
Senera Senior Wellness
• สาขาคู้บอน: รับส่วนลด 5% สำหรับแพ็กเกจ Primary Care & Rehab, แพ็กเกจ Palliative Care และแพ็กเกจ Ultimate Care
• สาขาบางบัวทอง: รับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องพักเดี่ยว พร้อมรับฟรีโปรแกรมกายภาพบำบัด ส่วนลดพิเศษคลินิกกายภาพบำบัด และส่วนลดพิเศษบริการดูแลรายวัน Day Careระยะเวลา: 15 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
The Sense Livingมอบสิทธิพิเศษสำหรับบริการห้องพักรายเดือน (ขั้นต่ำสัญญา 3 เดือน) และส่วนลดสำหรับบริการกายภาพบำบัด หรือ Day Care Servicesระยะเวลา: 15 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
Health at Home มอบสิทธิพิเศษใช้คะแนน 400 Smile Points เลือกรับบริการจาก Health at Home ประกอบด้วย บริการพาไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาล ให้บริการจำนวน 8 ชั่วโมง/วัน (ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง) บริการเฝ้าไข้และดูแลระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และส่วนลดสำหรับบริการพักฟื้นที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมื่อซื้อ แพ็กเกจรายสัปดาห์ เลือกใช้บริการได้ทั้ง 2 สาขา สาขานนทบุรีและสาขาพหลโยธิน – สะพานใหม่
ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
Navara Nursing Homeมอบสิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับใช้บริการ แพ็กเกจกายภาพบำบัดเมื่อพักแบบรายเดือoระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
The Parents Wellness and Rehabilitationมอบสิทธิพิเศษเพียงใช้คะแนน 300 Smile Points รับส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับบริการ 3 แพ็กเกจ ดังนี้:• แพ็กเกจกายภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)• แพ็กเกจกายภาพ สำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Post Operation)• แพ็กเกจกายภาพ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง (General Rehabilitation Program)ระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
โดยทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิ์พิเศษทั้งหมด ซึ่งสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ ผ่าน "แอปพลิเคชัน MTL Click"