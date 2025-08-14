TISCO ESU เก็ง กนง.รอบ ต.ค.ยังคงดอกเบี้ย รอประเมินผลกระทบ ศก. มีลุ้นลดต่อ มองระดับเหมาะสมช่วง 0.75-1.00%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีก 25 bps ในช่วงไตรมาส 4/68 หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมามีมติเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง -25bps สู่ระดับ 1.50%
โดยในการประชุมรอบต่อไปในเดือน ต.ค. 68 อาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรอการประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้จริงของอัตราภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ที่อัตรา 19%, ปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพและความขัดแย้งชายแดน อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในแดนลบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความยากลำบากของผู้ผลิตสินค้าที่จะต้องปรับห่วงโซ่อุปทานจากมาตรการภาษีสินค้าสวมสิทธ์ (Transshipment tariff) ที่อาจกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องเลยทันทีหากตัวเลขเศรษฐกิจปรับแย่ลงชัดเจนและมากกว่าที่ประเมินเอาไว้
นอกจากนี้ TISCO ESU ยังคงประเมินว่านโยบายการเงินควรจะผ่อนคลายเพิ่มเติมต่อเนื่องไปในปี 2569 โดยมองว่าระดับของดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมควรจะอยู่ในกรอบ 0.75-1.00% ภายใต้บริบทที่เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญความท้าทาย และมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ เงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบล่างของเป้าหมายธนาคารกลางต่อเนื่อง อีกทั้งสภาวะการเงินในประเทศก็ยังมีความตึงตัวเกินความจำเป็นอีกด้วย