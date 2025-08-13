AH กวาดรายได้งวดนี้ 6.6 พันล.-ป้นผล31สต.

อาปิโก ไฮเทค ไตรมาส2 กำไรสุทธิหลักโต 13.4% แตะ 113 ล้านบาท รายได้รวม 6,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงค์ยอดผลิตรถยนต์ไทยฟื้น ดันยอดขายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายฯในประเทศยังเติบโตได้ดี มุ่งเน้นเดินหน้าเจรจาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ ลุยขยายฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ ต่อยอดการเติบโตแกร่ง ล่าสุดบอร์ดเคาะปันผลงวดครึ่งปีแรก 0.31 บาท/หุ้น
นายเย็บ ซู ชวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2568 ว่า แม้บริษัทฯจะเผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างท้าทาย แต่ยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการปรับตัวต่อความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมผลการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) อยู่ที่ 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน
รายได้รวมยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 6,630 ล้านบาท ตามการเติบโตของรายได้ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเป็นสำคัญ อานิสงค์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยยอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยช่วงไตรมาส 2/2568 เพิ่มขึ้น 7.6% ส่งผลให้ปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายหลักเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.6%
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้น 29.9% แตะ 65 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลง 6.5% เหลือ 426 ล้านบาท พร้อมรักษาระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำที่ 0.5 เท่า แม้จะมีต้นทุนเพิ่มจากเหตุไฟฟ้าดับในฐานการดำเนินงานในประเทศโปรตุเกสในช่วงปลายเมษายนที่ผ่านมา
นายเย็บ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไร โดยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการเติบโตตามกลไกของธุรกิจ ซึ่งบทบาทของประเทศไทยภายใต้กลยุทธ์ China Plus One นับเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ในการพัฒนาและกระจายโซ่อุปทาน เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก และขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการคาดการณ์ถึงสภาวะการชะลอตัวเล็กน้อยจากปี 2567 แต่เบื้องต้นบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพในการคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก จำนวน 0.31 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) 25% กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่