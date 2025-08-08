MSCI ถอด HMPRO-OR ออกจาก Global Standard Index รอบใหม่ มีผล 26 ส.ค.นี้

MSCI ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า - ออกรอบใหม่ พบกลุ่ม Global Standard ไร้หุ้นเข้าคำนวณ แต่ ปรับ HMPRO - OR ออก ส่วนกลุ่ม Global Small Index มีหุ้นเข้าคือ HMPRO- KTC หุ้นออก คือ SISB - TPIPL- ICHI มีผล 26 ส.ค.นี้ ด้าน OR แจ้งผลงานโค้ง2 ปีนี้กำไรลดลง 12% แต่งวดครึ่งปีแรก มีกำไร 6,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% หลังได้ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มหนุน คุมค่าใช้จ่ายได้ดี
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันที่ 8 ส.ค.68 นี่้ MSCI Rebalance ประกาศหุ้นเข้า-ออกรอบใหม่ (มีผล 26 ส.ค.) ดังนี้
- กลุ่ม Global Standard Index ไม่มีหุ้นเข้าใหม่ แต่มีหุ้นออก คือ HMPRO - OR
- กลุ่ม Global Small Index มีหุ้นเข้าคือ HMPRO- KTC หุ้นออก คือ SISB - TPIPL- ICHI
OR เผยกำไรโค้ง2 ลดลง 12% แต่งวดครึ่งปีแรกกำไรโตกว่า 5%
ทั้งนี้ล่าสุด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/68 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,232 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีรายได้จากการขายและบริการรวม 167,166 ล้านบาท ลดลง 15,256 ล้านบาท หรือ 8.4% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบหลักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Global ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 422 ล้านบาท หรือ 7.1% โดยหลักมาจากธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มตามรายได้ขายที่เพิ่มขึ้นจากยอดจำหน่าย Cafe Amazon กว่า 107 ล้านแก้ว รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 68 OR มีรายได้จากการขายและบริการรวม 349,588 ล้านบาท ลดลง 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สามารถสร้าง EBITDA ได้ 11,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจ Lifestyle จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ดีขึ้น และกลุ่มธุรกิจ Global จากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศ สปป. ลาว เป็นหลัก ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 OR มีกำไรสุทธิ จำนวน 6,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 351 ล้าน หรือเพิ่มขึ้น 5.6% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.55 บาท
ตลท. แนะเกาะติด MSCI รีบาลานซ์น้ำหนักการลงทุน มีผลต่อตลาดหุ้น
ก่อนหน้านี้ นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบวุ่า มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยดีขึ้น จากปัจจัยสนับสนุนและการกลับเข้ามาซื้อขายของหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งมีมาร์เก็ตแคปใหญ่กว่า 3 แสนล้านบาท เป็นการสะท้อนถึงหุ้นที่เทิร์นอะราวน์ และทำให้ขนาดตลาดใหญ่ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่จะต้องติดตาม คือการ รีบาลานซ์น้ำหนักการลงทุนของ MSCI ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ และผลต่อตลาดหุ้นไทย หลังความกังวลเรื่องภาษี,การบังคับใช้กฎหมายชัดเจนขึ้น เพราะจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจาก MSCI จะมีผลต่อการไหลเข้ามาลงทุนของกองทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกองทุนประเภท Passive ที่กว่า 70% ของกองทุนจะดูน้ำหนักจาก MSCI ในการตัดสินใจลงทุน
ขณะที่ ปลายเดือน ส.ค. 68 ตลท.จะจัดงานไทยแลนด์โฟกัส ซึ่งจะนำปัจจัยบวกและพัฒนาการที่ดี ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจไทยที่ถูกปรับเพิ่มคาดการณ์ขยายตัว หลังไทยบรรลุข้อตกลงภาษีสหรัฐฯ 19% ซึ่งทำให้ไทยยังแข่งขันได้ รวมถึง คดี MORE และโครงการ Jump+
หุ้นไทย เดือน ก.ค. พุ่ง 14% - ต่างชาติซื้อสุทธิ์ 1.6 หมื่นลบ.
ขณะที่ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไท ยเดือนกรกฎาคม 68 SET Index ปิดที่ 1,242.35 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 14.0% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 31 กรกฎาคม 2568 SET Index ปรับลดลง 11.3%
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 42,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.1% จากเดือนกรกฎาคม 2567
อย่างไรก็ดี ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน รวมอยู่ที่ 41,971 ล้านบาท ลดลง 5.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 50.68% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในเดือนกรกฎาคม อีกทั้งยังซื้อสุทธิ 16,121 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกลับมาซื้อสุทธิเดือนแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2567
ส่วน Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นกรกฎาคม 2568 อยู่ที่ระดับ 13.8 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.0 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 14.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.8 เท่า