CMAN ทำกำไรโต 18% ท่ามกลางความผันผวน

เคมีแมน ฝ่ากระแสเศรษฐกิจซบเซา กำไรไตรมาส 2 โต 18% ผลจากโครงสร้างธุรกิจแข็งแรงต้นทุนลดต่อเนื่อง เผยครึ่งปีหลังเน้นบริหารต้นทุนทุกส่วน รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลัก รับมือเศรษฐกิจชะลอตัว และเตรียมพร้อมสู่การเติบโตไปอีกขั้น
หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (CMAN) ผู้ผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องระดับโลก ภายใต้แบรนด์ 'CHEMEMAN' เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2568 มีรายได้จากการขายและบริการ 950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,978 ล้านบาท ลดลง 0.1% และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 238 ล้านบาท ลดลง 9.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
รายได้ในประเทศลดลงเล็กน้อยจากความต้องการชะลอตัวของลูกค้ากลุ่มไบโอพลาสติก เคมี และเหล็ก แต่รายได้ส่งออกเพิ่มขึ้น แม้การแข่งขันในธุรกิจปูนไลม์สูงขึ้นและค่าเงินบาทแข็งขึ้นก็ตาม เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มเคมี น้ำตาล และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส่งผลให้รายได้รวมยังแข็งแกร่งกำไรขั้นต้นยืนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนลดลงเหลือ 1.3เท่า สะท้อนถึงต้นทุนการเงินลดลงต่อเนื่อง
หม่อมหลวงจันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติมว่า เคมีแมนสามารถทำกำไรที่แท้จริงได้ดีท่ามกลางความผันผวนเพราะโครงสร้างธุรกิจของบริษัทแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก การจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด และความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันบริษัทยังเผชิญกับการแข่งขันรุนแรง เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลัก และเงินบาทที่แข็งค่าผิดปกติเมื่อเทียบกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย
สำหรับครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกควบคู่กับการรักษาระดับราคาที่เหมาะสม และบริหารต้นทุนทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเดินหน้าลดหนี้สิน และเร่งจัดหา local financing ให้กับบริษัทย่อยที่เวียดนามเพื่อลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนให้สำเร็จภายในปีนี้ รวมถึงจัดเตรียมบุคลากรและระบบขององค์กรให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะยาว